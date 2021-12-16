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1-11月我国汽车企业出口179.3万辆 同比增长1.1倍

2021年12月16日09:23 | 来源：人民网
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人民网北京12月16日电 （记者王连香）据中国汽车工业协会统计分析，2021年11月，我国汽车出口同比保持快速增长，其中新能源汽车出口增长贡献度为32.9%。2021年11月，汽车企业出口20万辆，环比下降13.6%，同比增长59.1%。2021年1-11月，汽车企业出口179.3万辆，同比增长1.1倍。

中国汽车工业协会官微截图。

2021年11月，乘用车本月出口17.0万辆，环比下降14.1%，同比增长71.2%。2021年1-11月，乘用车出口142.7万辆，同比增长1.2倍。

2021年11月，商用车出口3.0万辆，环比下降10.5%，同比增长13.0%。2021年1-11月，商用车出口36.6万辆，同比增长77.0%。

(责编：王连香、高雷)

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