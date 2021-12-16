近日，美团宣布进一步扩大数字人民币试点。在该平台上，用户不管是点外卖、采购生鲜还是购买电子机票、火车票等，只要是被认可的绿色低碳消费行为，都将能够获得一定数值的数字人民币奖励。

对此，美团相关负责人表示，“吃喝住行全低碳”是下一阶段在数字人民币试点的主要方向。今年9月，美团在央行数字货币研究所的指导下推出了数币低碳骑行活动，也是多地联动的数字人民币主题试点。

“过去三个月的试点证明，数字人民币对于提升用户绿色低碳消费行为有长效拉动作用。”上述负责人透露，数据显示，通过数字人民币进行低碳骑行的用户，在出行方式选择中继续选择低碳骑行的比例要超过一般用户。

西南财经大学数字经济研究中心主任陈文表示，数字人民币具有可编程属性，可加载智能合约用于条件支付，这种优势让其格外适用于低碳行为激励。以美团的数字人民币试点来看，用户完成低碳行为之后，在支付环节将触发数字人民币预置的“奖励条件”，从而获得数字人民币的低碳红包。如此一来，以绿色低碳为目标的支付流程就牵引着用户不断完成绿色低碳任务，从而形成低碳生活方式。

美团方面透露，数币低碳骑行活动上线三个月来，已吸引接近800万用户报名参加，其中有近200万用户在活动期间下载和开立数字人民币个人钱包。这些用户累计产生超过4200万绿色骑行公里数，与驾驶普通燃油车相比，同等运量下预计可减少碳排放量大约为11400吨。对照数据还显示，尽管天气正在逐渐变冷，用户在开立数币钱包后第二个月、第三个月的骑行订单量、公里数和第一个月相比仍能稳定增长。

“美团利用自身的生态场景优势助力数字人民币切入绿色低碳消费全链条的探索，可以说是为其他同样拥有大量消费场景的互联网企业提供了很好的行业范式。当越来越多的企业以负责任的市场主体的态度围绕数字人民币进行绿色创新时，数字人民币赋能绿色低碳发展的功能也必将大大强化。”陈文表示。

据美团发布消息称，今日10时，美团数字人民币试点对平台全场景绿色低碳消费行为正向激励的奖励通道已打开，北京、上海、海南、深圳、苏州、长沙、西安、成都、雄安新区等9地居民可打开美团App搜索“数字人民币”率先报名体验。此外，美团围绕“绿色普惠+消费场景”方向展开的更多主题活动也将陆续上线。

(责编：董童、李源)