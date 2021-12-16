人民网记者 许维娜

“十四五”是我国经济高质量转型发展、产业提质增效升级的关键时期。其中，数字经济作为一种新的经济形态，正成为推动经济发展质量提升的重要驱动力。

大数据时代，数字经济上升至国家战略层面，加速了我国数字经济的落地与实质性发展。新时期，企业数字化转型的方法和路径有哪些？

日前，金蝶集团董事会主席兼CEO徐少春做客人民网“人民会客厅”视频访谈栏目，多维度分享当前行业如何洞察市场变化、用好数字战斗力，以及探讨转型下的中国管理模式发展新趋势，为推动企业高质量发展建言献策。

以下是访谈实录：

人民网记者：“十四五”开局之年，数字经济上升至国家战略层面，数字时代的新生态、新机遇，对所有的产业都将带来深刻变革。您对行业、产业有哪些洞察？

徐少春：数字化转型正在成为当下企业发展的必由之路。每一个企业家都意识到，必须要进行数字化转型。最终，企业数字化转型目的可以概括为“重构数字战斗力”，新的数字经济和新的业务能力将变成企业新的战斗力。

我认为，其背后起决定作用的内在动因关键在于四个“巨变”，即技术巨变，消费巨变，产业巨变，管理巨变。在此背景下，传统的企业管理模式也在发生改变，从过去强调按计划来做管理，现在的企业管理更看重企业业务能力，即数字战斗力，对应企业管理软件，就是从ERP（企业资源计划）升级到EBC（企业业务能力）。

人民网记者：国家重视创新，企业也在积极地进行升级改造。但我们观察到，这一波的转型和以往不同的是，以前企业关注经营的结果，现在企业对升级转型能否带来管理效益更加注重。您怎么看？

徐少春：对于企业而言，我认为，进入互联网3.0时代，互联网大潮已经蔓延到了每个人的脚下，到了每个人的管理中，每一个企业的财务、供应链、生产制造管理，要跟整个产业链全部进行拉通，进行重构。

我们现在进入了互联网3.0时代。1.0是连接，每个企业做一个网页，2.0是交易，在电商上进行交易，3.0是管理，管理成为当下最主要的主题。我创业多年见证了这个行业发生了翻天覆地的变化。但是未来20年、30年、40年我们靠什么？要靠管理。要关注管理，代表企业从关注短期盈利，到关注长期价值，坚持长期主义，就是坚持高质量发展，就是向管理要效益。

人民网记者：许多传统企业也在积极寻求数字化转型。在数字化浪潮席卷下，企业如何“变”中谋“进”迎接新挑战？

徐少春：我建议，可用金字塔模型来阐述企业数字化转型。首先是运营转型，以客户为中心，端到端的重构，然后是产品和服务的转型，产品要智能化，制造要服务化等，这个转型将会带更高的价值。再上一层是战略和商业模式的转型，这会带来比前两个转型更明显的价值。最后一层是文化的转型。

转型的迫切性凸现，其阻力也不少。我想，每个企业要数字化转型，其实最重要的是突破文化的瓶颈，文化转型、打破束缚才是关键。过去我们很大程度上是以自我为中心，现在和未来要强调以客户为中心，真正把客户放在自己的心里。

人民网记者：您认为中国企业在进行数字化转型过程中面临最大的困难是什么？

徐少春：关于企业数字化转型，我认为转型就是转心，转心就是成长。数字战斗力不是来自外界，而是源于内心，数字化转型的最大阻力往往也是内心，领导者要突破认知瓶颈，提升境界和格局，提高以客户为中心的品质，才能推进数字化转型，让数字发挥出更强战斗力。

我们过去提炼了企业传统管理模式的“七宗罪”，本质其实就是传统架构和思维模式。今年我们砸掉的烟囱，即信息孤岛、会导致信息系统“大、笨、重”，形成“数据壶”，在这种情况下，企业容易进入“守旧而非创新”、“管控而非赋能”、“占有而非链接”，最终形成“管理者自我束缚”。 技术上来说，近年来，为了应对外部VUCA的环境，企业越来越需要一些快速应变的能力，比如金蝶云·苍穹提供了一种应变力。它的PaaS平台的低代码等能力可以让客户因应业务变化需求快速实现重构。

人民网记者：您曾提出要实现“让中国管理软件在全球崛起”的目标，实现过程中最需要克服的困难是什么？

徐少春：除了研究管理软件外，我也一直在探寻中国企业的管理模式。中国管理模式最核心的还是中国的文化。中国的企业要有自己的管理模式，要有属于自己的领导力模式、企业的经营模式、企业的管理模式等等。

我提出要让中国管理软件在全球崛起，实际上，这个目标越来越清晰了，信心也是越来越足了，因为中国企业在崛起。如今，中国的企业在发生巨变。在数字化新浪潮中，有场景、有新技术，结合企业管理新方法，一定能创造出新的管理模式。

我也坚信，在未来，每个行业都会有每个行业的管理模式，中国的企业管理模式将会带有中国文化的特征，并且在全球崛起。

(责编：罗知之、高雷)