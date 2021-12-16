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如何年纪轻轻当上县长?“80后”女副县长唐翔回应网友质疑

人民网记者 许维娜
2021年12月16日13:41 | 来源：人民网
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近日，安徽太湖，一段女县长高情商回应“如何年纪轻轻当上县长”质疑的视频在网络走红。

视频中的女子名叫唐翔，曾担任安徽省太湖县副县长，这段视频中的发言发生在2020年的座谈会上。面对网友“这个县长这么年轻，怎么上去的”质疑，唐翔称自己没有想着去删，而是直接回复评论称，“欢迎你到太湖来欣赏千重山色、万顷波光、呼吸我们负氧离子高达3万个每立方厘米的空气，体验我们诸多有机农产品，你也可以更年轻。”

作为网红女县长，唐翔和近日走红的陕西苹果局长崔丹妮一样，也遭到网友关于公职人员玩短视频的质疑。对此她回应称，短视频和直播是新兴的交流、宣传渠道，“我不是自己想当网红，我是希望安庆和太湖能成为网红打卡地。” 

(责编：罗知之、高雷)

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