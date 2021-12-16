原标题：中国太保“防贫保”守护湖湘百姓

近日，怀化市靖州县灯塔村村民赵虹杰带着一面印有“真帮实扶 无微不至”的锦旗，来到中国太保产险湖南靖州支公司服务大厅，向中国太保的贴心服务和“防贫保”的及时救助表示真诚的感谢。

2018年，赵虹杰在当地政府帮扶和自身努力下成功脱贫。今年8月，一场暴雨引发的区域性洪水，让赵虹杰的家庭蒙受重大财产损失，徘徊在贫困边缘。得知这一情况后，中国太保产险湖南靖州支公司立即启动“防贫保”理赔程序，与县政府主管部门迅速上门了解灾情，经现场核查、民主评议和公示，确认赵虹杰符合“防贫保”救助条件后，在24小时内向其支付防贫救助金，助他度过难关，重燃生活信心，也让中国太保的防贫救助创新产品“防贫保”被靖州当地群众交口称赞。

据悉，“防贫保”是中国太保产险充分发挥专业优势，探索建立起“政保联办、基金管理、精准帮扶、长效促进”的保险防贫模式。2019年9月，中国太保产险湖南分公司和湖南沅陵县签订了《沅陵县精准防贫综合保险合作协议》，标志着“防贫保”正式落地湖南。沅陵县曾是湖南边远山区县、国家级扶贫开发工作重点县、五强溪库区移民大县，根据沅陵当地实际情况，中国太保产险湖南分公司在率先将防贫保障由“因病、因学、因灾”扩展延伸了“因产业”，实现“防贫保”由“输血”到“造血”的升级，成功开创“沅陵模式”，并因其在防止返贫、稳定脱贫上的积极成效，获关注和肯定。精准防贫“沅陵模式”先后被农业农村部选定承担“精准防贫综合保险改革试点”国家级农村改革试验任务、被湖南省委深改办评选为“湖南基层改革探索100例”。“沅陵模式”的试点成功，帮助各地政府节约了财政资金、提高了资金使用效益，实现了“少花钱多办事”的目标，也直接促进了“防贫保”迅速在全省推广。

在创新保险保障，构筑防贫堤坝的同时，中国太保产险湖南分公司积极履行社会责任、体现国企担当，多措并举助力湖南巩固脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴战略，并荣获“湖南保险业脱贫攻坚先进集体”光荣称号。三年来，中国太保产险湖南分公司累计安排驻村帮扶或联点帮扶干部职工30余人，帮助全省9个市州的25个村全部如期脱贫；开展消费扶贫，借助中国太保“彩虹平台”或直接采购扶贫农产品，直接消费扶贫金额超200万元。

未来，中国太保产险湖南分公司将结合市场需求进一步丰富“防贫保”保障及内涵，在扩展“因产业、因就业、因疫情”基础上，探索“从保个体到保集体”的升级，将大力推广自主研发的“防贫预警监测”大数据平台运用，通过大数据拉网取代人工摸排，实现对重点人群动态监测、动态预警、动态清零的目标，用科技赋能助力乡村振兴，开启“防贫保”3.0时代。

(责编：曹淼、李源)