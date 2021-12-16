人民网记者 许维娜

“十四五”是我国经济高质量转型发展、产业提质增效升级的关键时期。其中，数字经济作为一种新的经济形态，正成为推动经济发展质量提升的重要驱动力。

大数据时代，数字经济上升至国家战略层面，加速了我国数字经济的落地与实质性发展。新时期，企业数字化转型的方法和路径有哪些？

日前，金蝶国际集团董事会主席兼CEO徐少春做客人民网“人民会客厅”视频访谈栏目，多维度分享当前行业如何洞察市场变化、用好“数字战斗力”，以及探讨转型下的中国管理模式发展新趋势，为推动企业高质量发展建言献策。

数字化转型正在成为当下企业发展的必由之路。“每一个企业家都意识到，必须要进行数字化转型。”徐少春表示，最终，企业数字化转型目的可以概括为“重构数字战斗力，向管理要效益”，新的数字经济和新的业务能力将变成企业新的战斗力。

对于企业而言，他进一步阐释说：“进入互联网3.0时代，互联网大潮已经蔓延到了每个人的脚下，到了每个人的管理中，每一个企业的财务、供应链、生产制造管理，要跟整个产业链全部进行拉通，进行重构。”

在徐少春看来，其背后起决定作用的内在动因关键在于四个“巨变”，即技术巨变，消费巨变，产业巨变，管理巨变。他同时指出，在此背景下，传统的企业管理模式也在发生改变，从过去强调按计划来做管理，而当下不确定环境中，企业管理更看重“企业业务能力”，即数字战斗力，对应企业管理软件，就是从ERP（企业资源计划）升级到EBC（企业业务能力）。

在数字化浪潮席卷下，企业如何“变”中谋“进”迎接新挑战？徐少春建议，可用金字塔模型来阐述企业数字化转型。首先是运营转型，以客户为中心，端到端的重构，然后是产品和服务的转型，产品要智能化，制造要服务化等，这个转型将会带更高的价值。再上一层是战略和商业模式的转型，这会带来比前两个转型更明显的价值。最后一层是文化的转型。

转型的迫切性凸现，其阻力何在？徐少春认为，每一个企业要数字化转型，其实最重要的是突破文化的瓶颈，文化转型、打破束缚才是关键。“过去我们很大程度上是以自我为中心，现在和未来要强调以客户为中心，真正把客户放在自己的心里。”

关于企业数字化转型，徐少春认为转型就是转心，转心就是成长。

数字战斗力不是来自外界，而是源于内心，数字化转型的最大阻力往往也是内心，领导者要突破认知瓶颈，提升境界和格局，提高以客户为中心的品质，才能推进数字化转型，让数字发挥出更强战斗力。

除了研究管理软件外，徐少春坦言，他也一直在探寻中国企业的管理模式。“中国管理模式最核心的还是中国的文化。我们中国的企业要有自己的管理模式，要有属于自己的领导力模式、企业的经营模式、企业的管理模式等等。”他说。

与此同时，他提出要让中国管理软件在全球崛起。“这个目标越来越清晰了，信心也是越来越足了，因为中国企业在崛起。”

如今，中国的企业在发生巨变。“在数字化新浪潮中，有场景、有新技术，结合企业管理新方法，一定能创造出新的管理模式。”徐少春认为，在未来，每个行业都会有每个行业的管理模式，中国的企业管理模式将会带有中国文化的特征，并且在全球崛起。

(责编：刘佳、高雷)