近日，据中国汽车工业协会统计分析，2021年1-11月，我国新能源汽车产销继续创新高，累计产量已超过300万辆，销量接近300万辆。11月，新能源汽车市场渗透率17.8%，继续高于上月，其中新能源乘用车市场渗透率达到19.5%。在新能源汽车蓬勃发展的新阶段，认清产业发展的重大意义与未来愿景十分必要。

高度认识中国新能源汽车产业发展的重大意义

从汽车产业来看，发展新能源汽车让中国向汽车强国更进了一大步。在21世纪初，我国在汽车产业转型的重要时期，创造性地将发展新能源汽车与提升产业竞争力、保障能源安全、改善空气质量和应对气候变化联合在一起。从“十城千辆”工程算起，中国新能源汽车发展已经走过十余年，成绩斐然。从市场规模来看，中国已经成为全球最大的电动汽车市场，电动乘用车累计销量占全球45%，电动公交和电动卡车销量更是占到全球的90%以上；已建成的公共充电桩数量超过美国、欧洲和日本的总和；拥有领先的量产动力电池技术，是全球范围内电动出行商业模式创新最为活跃的地区。在全球汽车电动化的进程中，中国率先迈出了第一步，取得了先发效应，极大增强了企业和民众的自信。

从创新战略来看，由于融合了大量“汽车之外”的技术，汽车革命带动了中国产业发展史上规模空前的技术创新运动。作为国家工业体系的象征，汽车是新技术应用的重要场景。汽车电动化融合了先进材料研发应用与高精尖零部件制造，与电池、电机、电控技术升级相互促进。汽车是新一代信息技术、人工智能、5G、物联网等的最重要应用场景之一，大量“汽车之外”的技术应用于汽车，一方面成就了汽车的智能化发展，另一方面汽车的智能化成为大量跨界技术的应用舞台，汽车成为牵引其他产业加速创新的重要力量。

从能源战略来看，汽车革命有力促进了能源革命。现在中国正面临着从化石能源到可再生能源转型的第三次能源革命。预计2035年，风光发电将占80%以上的装机容量和40%以上的发电量，光伏发电、风电成本可降至0.1元-0.2元/千瓦时。当前新能源革命面临的问题是光伏、风电本身的发电成本低，但利用成本仍然较高，其中储能是主要瓶颈。2030年电动汽车保有量预计超过8000万辆，储能潜力达到5800GWh。以电化学能源动力系统组成的新能源汽车是可再生能源发展的重要储能支撑，正在发生的汽车革命正以提供的超大规模储能能力极大地促进能源转型与能源革命。

从双碳战略来看，发展新能源汽车有助于提前实现碳达峰、碳中和。随着可再生能源发电占比提升，2035年纯电动乘用车行驶单位里程碳排放下降到20g/km，相比2021年降低70%以上。2035年新能源汽车将实现道路交通领域碳减排约2亿吨，具有显著的减碳效益。

中国新能源汽车产业发展的重要经验

尊重技术创新规律，处理好多种技术路线的关系。“十二五”时期，在研判各种技术路线的发展趋势、长期节能减排效益，以及思考如何培育竞争优势后，中国逐步明确了“纯电驱动”技术转型战略，并深化“三纵三横”研发布局。到“十三五”后期，中国牢牢把握汽车智能化趋势，重点在智能化电动汽车方向开展了战略部署。

尊重企业创新精神，处理好传统汽车和造车新力量的关系。中国打破传统汽车产业政策与体制障碍，逐步建立了有利于技术进步和企业创新的产业政策体系。尤其是在电动化发展初期，允许“跨界造车”，充分吸纳行业外智慧，进一步激发了行业活力。同时通过一系列政策激励与约束，促进传统汽车公司向电动化转型，一些大型汽车公司尤其是一些国有大型汽车企业不断加大在新能源汽车领域的投入，促进了全国汽车产业的整体升级。

遵循新兴产业发展规律，处理好政府与市场的关系。在新能源汽车产业发展初期，存在产品、技术不成熟和基础设施未同步的问题，消费者对产品认知还不够充分。示范试点、政府补贴、公共车队采购成为驱动市场规模兴起的“三驾马车”。随着新能源汽车市场逐步形成规模，中国没有一贯的让产业躺在政策温床上，而是迅速转向以节能减排为导向的法规标准和以市场激励为导向的双积分政策。政策驱动与市场机制持续激发产业活力，为其他新兴产业结构性改革提供了宝贵借鉴。

坚持多部门协作，处理好产业发展过程中的协同管理问题。新能源汽车使产业与管理范畴发生了变化，我国针对性的形成了横向协同、纵向贯通的管理机制，在产业、科技、财税、基础设施、交通、能源等多个层面，各部门通力协作，发挥了接力棒作用。多部门协同推动宏观战略制定和顶层设计，通过部际联席会议等制度解决发展过程中的重大问题和瓶颈；各部门根据职能分工制定部门计划与配套政策措施，注重与关联部门目标协同；地方政府积极落实，在推广应用与产业投资等层面形成有力支撑。

以开放姿态迎接全球竞争，处理好自主创新和开放创新的关系。中国新能源汽车产业市场潜力和外资股比限制逐步放开，掀起了全球新能源汽车与零部件企业在华投资的浪潮。到2025年全球对新能源汽车产业的投资预计约3000亿美金，其中45%流向中国。对外开放程度不断提高，将进一步丰富中国新能源车产品选择，也展现了中国政府对本地技术实力的信心。

中国新能源汽车发展的未来愿景

在电动化的基础上，下决心实现绿色化。当汽车实现电动化后，使用能源的清洁与否决定了减碳本质。“双碳”战略引导下，以新能源为主体的新型电力系统与新能源汽车协同发展成为必然。未来要下决心实现电动汽车主要使用清洁电力，实现汽车零排放。

以电动化为起点，大力发展智能化。新能源汽车赛道未来的竞争将聚焦智能网联，下一代汽车超过80%的变革会来自电子电气架构、芯片和软件。今后，产业竞争的焦点和企业致胜的亮点将是“电动化+智能化”，智能与电动会深度合体，跨界创新将更加活跃。

解决供应链短板将成为发展的重点。在新能源汽车发展过程中，我国基本构建起自主可控的供应链体系，但部分核心材料、芯片、装备等仍受制于人，如钴、镍资源进口达到了97%和92%，车用芯片自主率不足10%，受自然灾害、基础设施障碍或地缘政治摩擦等影响导致的断供风险依然存在。对汽车企业来讲，供应链已经成为决定企业生存的战略因素；对国家来讲，只有抓住机会加快布局，加快建立强大的汽车电动化智能化供应链，才能真正实现汽车强国。

中国将成为全球竞争最激烈的新能源汽车市场。中国以其全球最大汽车增量市场和新能源汽车市场将成为各汽车企业必争之地，跨国汽车企业会加大产品投放，未来5-10年中国新能源汽车市场会迎来一次行业大洗牌，一些产品和品牌会被淘汰，市场出清速度明显加速，同时一些自主品牌会进一步发展成为全球电动汽车品牌。

（本文作者系中国电动汽车百人会秘书长、清华大学智库中心研究员张永伟）

(责编：申佳平、高雷)