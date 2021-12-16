原标题：中国联通：做活大数据 赋智数字能力

以大数据为代表的新一代信息技术，为数字化转型阶段的电信运营商带来了诸多变革机会。利用大数据，可以挖掘海量通信业务资源，盘活数据价值。日前，在中国联通召开的“2021合作伙伴大会”上，集团公司党组书记、董事长刘烈宏发布“强基固本、守正创新、融合开放”全新战略。将大数据作为五大主责主业之一，坚持“聚数据、强平台、促应用、兴产业”推进思路，激发数据和技术要素在驱动经济社会发展中的倍增效应，助推数字中国建设。

会议指出，中国联通将着力提升大数据、AI、区块链技术融合能力；着力完善数据产品体系，打造重点行业数据平台和数据应用产品；深化大数据融合应用创新，提升产业供给能力和行业赋能效应，助力经济社会发展质量变革、效率变革、动力变革。

当前，中国联通在海量数据汇集、加工、脱敏、加密等技术与应用方面已崭露头角，在行业中具有一定的先发优势，未来势必成为大数据赋能数字经济发展的重要推动者。

强基固本 提升研发技术

构建领先的可控、可信、智能化大数据技术能力，是中国联通本次发展大数据业务的“基石”。传统意义上，大数据技术系统的处理流程大致可分为获取、存储、处理、挖掘、可视化呈现五个阶段。根据全生命周期管理模式，中国联通可对整个IT架构进行优化。

首先是保持数据采集侧的先天优势。由于中国联通长期进行网络运营，拥有体量多、类型丰富、客观真实的数据来源。集中对海量数据进行治理，保障用户隐私安全，都是公司长期关注的重点。

另外，不断强化在数据存储和处理方面的技术能力。伴随数据增长，设计合理的分层存储架构成为信息系统的关键。数据的移动已成为信息系统最大的开销，这需要信息系统从数据围着处理器转，改变为处理能力围着数据转。

不同于传统企业，中国联通可通过时空数据资源的挖掘，优化业务模块，催生新的业务模块，实现数据资源的系统管理和高效利用。大数据可视化是大数据生命周期管理的“最后一公里”。由于数据可视化需要兼顾功能性和美观性，这就需要产品人员把握设计与功能之间的平衡，同时根据不同的场景进行有效的信息传递。在此过程中，大数据还需与人工智能、区块链相关技术结合。没有人工智能的帮助，大数据很难做到高水平的处理和分析，区块链又为人工智能普惠的落地提供了去中心化的基础设施，同时确保了数据安全性。只有三者融合发展，才能让数据的价值得到提升。

守正创新 打造平台产品

完善数据产品体系，打造重点行业数据平台和数据应用产品是本次中国联通大数据业务规划的另一大目标。

当前，基于大数据技术产品创新正逐渐从技术驱动转向应用驱动，旺盛的应用需求和巨大的市场空间为中国联通构建数据平台和应用产品提供了强大内生动力。幸运的是，中国联通坐拥庞大的数据库，基于数据挖掘将会诞生更多商业模式。根据不同的定位角度，或侧重数据分析，如帮企业做内部数据挖掘；或侧重优化，帮企业降低运营成本，提高企业销售率，增加利润，都是中国联通发力打造平台应用的有效抓手。

中国联通研发的河南省金融服务平台则是很好的证明。平台有效整合了公共资源，通过设定模型对企业信用进行科学评价，大幅提升了金融机构的资源配置效率。

据了解，今年上半年，中国联通新增研发数据质量管理平台、大规模任务调度平台等6款组件，已打造政务大数据平台、数智产融平台、智游-文旅大数据平台等20余款自研产品。

融合开放 深化产业赋能

在本次大数据业务规划中，中国联通还将深化大数据融合应用创新，提升产业供给能力和行业赋能效应。其中，加快与政府、战略投资者、龙头企业、科研院所及创新型公司的合作，构建协同创新发展模式是公司未来发展的重要任务。

以贵州省为例，中国联通联合贵州省文化和旅游厅、贵州省大数据局、云上贵州、云景文旅等政企单位，打造了“一码游贵州”全域智慧旅游平台。同时，发挥大数据资源与技术优势，与贵阳市政府合作建成全国大数据创新创业中心中国联通贵阳大数据创新创业中心。依托联通旅游基地上下游带动作用，吸附了协同产业龙头合作伙伴入驻，预计产值超亿元。短短几年时间内，贵阳市已经聚集千家大数据企业，应用推广至政府治理、司法改革、民生事业等诸多领域。

在数字经济蓬勃发展的今天，用大数据改造传统技术，助力平台产品升级换代，不仅是促进企业创新发展的有效手段，也是推动产业深度融合、数字经济发展的重要途径。

应当看到，技术创新与产业发展不总是线性的上下游关系。很多时候，产业发展催生技术创新，技术创新过程又能够打造出新的应用产品，反过来促进产业发展，形成“反哺”关系。最终的结果是，二者相辅相成，形成螺旋式上升的生产关系和生产力，这正是中国联通发力大数据赋能产业发展、数字中国建设的目标。

未来中国联通将不断激活数据要素价值，加快业务数据化、数据业务化，坚持深化挖掘应用，全面开放合作。（程唯珈）

(责编：曹淼、李源)