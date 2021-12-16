原标题：微众银行七周年：助力普惠金融实现高质量发展

12月16日，微众银行正式成立七周年。秉持“科技、普惠、连接”的愿景，践行“让金融普惠大众”的使命，发展“ABCD” （人工智能、区块链、云计算和大数据）金融科技战略，微众银行将金融活水源源不断地引入实体经济，助力普惠金融实现高质量发展。

坚守普惠初心，助力缩小数字鸿沟

微众银行的初心，是希望以特色化、差异化的金融服务，解决长期以来围绕普罗大众和小微企业客户获得平等的金融服务的难题。

七年来，微众银行始终坚持普惠金融的定位不变，坚持差异化竞争的特色不变，坚持依法合规经营、严控风险的底线不变，坚持人才、科技、创新驱动业务发展的方向不变，积极运用金融科技构建普惠金融新业态、新模式。

微众银行充分认识长尾个人客户和小微企业发展的难处和特殊性，自成立之初即依托数据科技能力，不断推出普惠型金融产品及差异化服务。通过运用互联网、人工智能、区块链、云计算、大数据等技术缩小数字鸿沟，解决困难人群面临的使用不足、效率不高和信息安全难以保障的问题，拓展服务范围、提升服务效能。

目前，微众银行已累计为全国3亿个人客户提供了线上银行账户、存款理财、小额信贷和支付等服务，普惠金融客群覆盖农民、城镇低收入人群、贫困人群和残疾人、老年人等。

服务实体经济，专注于支持小微企业

小微企业融资难、融资贵一直是个难题。服务实体经济、小微企业是微众银行的初心和定位，而破解小微企业融资难的问题，首要解决的是小微企业“短小频急”的融资需求。微众银行给出的解决方案，就是基于发展业务的核心驱动力——金融科技能力，构建出一种全新的小微业务模式，即让更多的小微企业得以平等地获得金融服务的同时，在银行端实现风险可承受、成本可负担、发展可持续。

2017年底，微众银行依托数字化、线上化的服务能力，打造了一种新型的小微企业金融服务模式，通过纯线上化的操作，无需纸质材料，全天候、智能化的服务，让用户获取贷款更加灵活、便捷，从而扩大金融服务的覆盖面，也打通了小微企业融资难的“最后一公里”，有效降低了小微企业获得融资服务的门槛，让分散在全国各地的小微企业都能随时随地获得高质效的金融服务。

截至今年第三季度，微众银行微业贷已辐射全国29个省和直辖市，累计触达小微企业超240万家，累计授信客户81万家，累计发放贷款金额超8700亿元。年营业收入在1000万以下企业占客户总数约80%，客户中约60%的企业客户系首次获得银行贷款，2021年当年新增首贷户超过7万户。

其中，基于对科技创新小微企业经营特点、融资需求的充分调研分析，微众银行还针对性地推出了科创金融产品，并围绕国家科技创新的路线图和产业链布局，为科技创新及战略新兴产业的小微企业提供金融支持。目前，微众银行“科创贷”已经在全国21个省份、100多个地级市开展业务，吸引了近13万户科创企业的申请，切实提升了科创小微企业的金融服务体验。

持续创新，充分发挥金融科技优势

七年以来，微众银行始终高度重视对金融科技的建设和投入。从银行设立开始，科技人员始终保持在全行员工总数一半以上，历年科技研发费用占营业收入比重超10%。七年沉淀，微众银行提炼出“ABCD”（人工智能、区块链、云计算、大数据）金融科技战略，并在这四大领域积极探索、实现一系列前沿技术的积累和国际领先的应用。

通过有效运用这些金融科技技术，微众银行得以提升运营效率、优化客户体验、支持业务放量，并做好成本管控以及降低经营风险，同时还打破了金融科技的“不可能三角”，在高容量、高可用以及低成本三个方面做到了三者兼备。

微众银行从立行开始就构建了基于安全可控技术的全分布式银行系统架构，有效地支持了金融业务的发展，具体体现为四大优势：

一是低成本，基于其分布式银行系统架构，微众银行得以节省购买高端计算资源、软件许可的巨额费用，将单账户每年IT运维成本降低至同业的十分之一以下，以科技创新的手段实现普惠金融发展的可持续性。二是高敏捷，最快扩容速度仅需两天，支持新业务快速投产最快仅需10天，提升了应对外部环境不确定性的反应速度。三是高可用，支持所有业务和产品7*24小时全天候持续运营。四是高并发，支撑了亿量级客户的金融服务，截至2020年末，微众银行单日处理的最大金融交易笔数超7.5亿笔，系统处理能力跻身国内银行前列。在此基础上，微众银行还加快对ARM架构服务器的规模化投产使用，当前基于ARM架构的服务器占比约为35%，实现了银行核心系统的软硬件全面自主可控。

通过金融科技，微众银行还实现了主要业务的全流程数字化和无纸化，单账户碳排放量远远低于传统模式，以绿色商业模式响应国家“双碳”目标。

站在新征程、新起点上，微众银行将继续深耕普惠金融，持续服务实体经济，进一步发挥互联网银行的金融服务能力和优势，探索高质量发展的普惠金融之路。

(责编：董童、李源)