据绿地控股消息，12月16日，绿地控股按期完成境外5亿美元债券“GRNL GLB N2212”的本息兑付打款。另外，绿地控股还将按期足额偿还约2亿美元境外银行贷款。包括本次在内，绿地年内已先后8次按期足额完成境内外公开市场到期债券的偿还，共计偿还本息总金额超过219亿元。

绿地控股相关负责人介绍，这也是绿地年内公开市场最后一笔到期债券，标志着绿地完成全年债券偿还计划，降负债工作再度取得了阶段性成果，进一步为全面完成“三步走”降负债计划打下了扎实基础。

据悉，今年以来，绿地持续加快降负债、去杠杆步伐，不断取得显著成效，总体进度明显快于监管部门的节点要求。今年2月，绿地第一条红线现金短债比顺利超过1.0，提前一个多季度达标转绿。10月，绿地第二条红线净负债率指标降至100%以下，较原计划提前了8个月完成转绿目标。目前，绿地最后一条红线扣除预收账款后的资产负债率也持续下降。进入第四季度，绿地的有息负债总额今年内已下降774亿元，累计较去年高点下降1438亿元。年内有息负债余额预计将降至2300亿元以下，其中房地产业有息负债余额预计降至1200亿元。根据公司三季报，一方面，绿地的主要经济指标稳中有增，房地产及基建等主要产业稳中有进。另一方面，经过调结构、提质量，绿地的资产结构、业务结构、经营结构持续优化，质量和效益改善，未来发展的预期稳定，确定性增强。临近年底，绿地正全面冲刺确保全年工作平稳收官，全力以赴保已售项目竣工交付，确保产品品质，切实维护好客户利益。

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