人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

绿地控股：年内公开市场累计偿债219亿元

2021年12月16日16:08 | 来源：人民网
小字号

据绿地控股消息，12月16日，绿地控股按期完成境外5亿美元债券“GRNL GLB N2212”的本息兑付打款。另外，绿地控股还将按期足额偿还约2亿美元境外银行贷款。包括本次在内，绿地年内已先后8次按期足额完成境内外公开市场到期债券的偿还，共计偿还本息总金额超过219亿元。

绿地控股相关负责人介绍，这也是绿地年内公开市场最后一笔到期债券，标志着绿地完成全年债券偿还计划，降负债工作再度取得了阶段性成果，进一步为全面完成“三步走”降负债计划打下了扎实基础。

据悉，今年以来，绿地持续加快降负债、去杠杆步伐，不断取得显著成效，总体进度明显快于监管部门的节点要求。今年2月，绿地第一条红线现金短债比顺利超过1.0，提前一个多季度达标转绿。10月，绿地第二条红线净负债率指标降至100%以下，较原计划提前了8个月完成转绿目标。目前，绿地最后一条红线扣除预收账款后的资产负债率也持续下降。进入第四季度，绿地的有息负债总额今年内已下降774亿元，累计较去年高点下降1438亿元。年内有息负债余额预计将降至2300亿元以下，其中房地产业有息负债余额预计降至1200亿元。根据公司三季报，一方面，绿地的主要经济指标稳中有增，房地产及基建等主要产业稳中有进。另一方面，经过调结构、提质量，绿地的资产结构、业务结构、经营结构持续优化，质量和效益改善，未来发展的预期稳定，确定性增强。临近年底，绿地正全面冲刺确保全年工作平稳收官，全力以赴保已售项目竣工交付，确保产品品质，切实维护好客户利益。

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
满足冰雪爱好者出行需求 铁路部门增开多趟张家口太子城方向旅客列车
　　人民网北京12月16日电 （记者王连香）记者从中国铁路北京局获悉，为满足冰雪爱好者出行需求，铁路部门增开京张高铁去往张家口崇礼区太子城方向旅客列车。 12月17、19日，清河站—太子城站增开G9905/G9906次、G9907/G9908次、G9909/G9910次列车。…
“2021全球十大工程成就”发布：“中国天眼”FAST等入选
　　人民网北京12月16日电 （记者赵竹青）工程造福人类，科技创造未来。过去几年，哪些重大工程科学和技术深刻影响我们的生活？近日，由中国工程院院刊《Engineering》评选的“2021全球十大工程成就”在京发布，5G、极紫外光刻系统、“中国天眼”FAST望远镜等入选。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部