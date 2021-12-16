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小红书启动新一轮“虚假营销”治理专项 29个品牌被封禁

2021年12月16日16:25 | 来源：环球网
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12月16日，小红书发布消息，平台已启动新一轮“虚假营销”治理专项，首批29个涉嫌虚假营销的品牌被封禁。据了解，相比此前的治理专项，此次治理范畴将进一步扩大，覆盖整个“代写代发”灰产链的上下游。

目前，在小红书上搜索一些被封禁品牌的关键词，相关笔记内容已经无法显示，页面仅出现“该品牌涉嫌虚假营销，相关内容不予展示”的提示。

2019年以来，小红书设立专业团队，曾先后实施过多轮虚假营销治理专项，包括打击低差内容、虚假种草笔记和账号的“啄木鸟计划”；通过微信、百度贴吧、豆瓣、淘宝等跨平台举报，下架或屏蔽超过160万个黑灰产招募链接。

据了解，发布虚假笔记的素人，以贴吧、豆瓣等为代表的外部平台，都只是“代写代发”虚假营销产业链的一部分。据媒体报道，发需求单的品牌，以及如“螃蟹通告”、“红通告”、“微媒通告”等为代表的第三方接单中介平台，也是这条黑灰产业链上最关键的两环。

“如果不截断品牌‘代写代发’的需求，这个灰产链就会持续存在、持续生长，只治理平台内的虚假内容和账号，就是治标不治本。”小红书“虚假营销”治理专项负责人表示。

上海大邦律师事务所高级合伙人游云庭认为，虚假营销产业链本身也有供求关系，接单者迎合的是上游品牌方的需求，斩断上游需求才能彻底治理黑灰产业链。游云庭表示，虚假营销一方面违反了消费者权益保护法，侵害了消费者的合法权益，另一方面也对同行存在不正当竞争行为，违反了《反不正当竞争法》。

(责编：董童、李源)

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