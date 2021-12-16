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商务部：今年以来全国实际使用外资金额超万亿人民币 同比增长15.9%

2021年12月16日17:06 | 来源：人民网
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人民网北京12月16日电 （记者赵竹青）16日，商务部举行例行新闻发布会。新闻发言人束珏婷表示，2021年1至11月，全国实际使用外资金额10422亿元人民币，同比增长15.9%（折合1572亿美元，同比增长21.4%；不含银行、证券、保险领域，下同）。

从行业看，服务业实际使用外资金额8239.4亿元人民币，同比增长17%。高技术产业实际使用外资同比增长19.3%，其中高技术服务业增长20.8%，高技术制造业增长14.3%。

从来源地看，“一带一路”沿线国家和东盟实际投资同比分别增长24.7%和23.7%（含通过自由港投资数据）。

从区域分布看，我国东部、中部、西部地区实际使用外资同比分别增长15.4%、25.8%和13.4%。

(责编：赵竹青、高雷)

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