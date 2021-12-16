人民网北京12月16日电 （记者赵竹青）16日，商务部举行例行新闻发布会。新闻发言人束珏婷表示，认真贯彻落实中央经济工作会议精神，继续做好“六稳”“六保”工作，密切监测外贸运行情况，多措并举稳定外贸。

束珏婷表示，商务部将着力从三方面开展工作。

一是加大稳市场主体力度。进一步发挥出口信保、出口信贷对外贸企业的支持作用，提高企业应对汇率波动风险能力，提升贸易便利化水平，切实为外贸企业纾困解难。同时，加快推动外贸新业态新模式发展，进一步发挥跨境电商、海外仓等出口渠道带动作用。

二是切实保障外贸产业链供应链稳定畅通。高质量培育好外贸转型升级基地、国家加工贸易产业园、国家进口贸易促进创新示范区等各类平台。实施好对外贸易畅通行动，会同有关部门共同做好畅通国际物流工作，推动航运企业与中小微外贸企业开展直客对接，持续推进结算畅通。

三是进一步开拓多元化市场。充分发挥贸易畅通工作组作用，维护多边贸易体制，用好已签署的自贸协定，指导企业精准开拓国际市场。精心办好各类线上线下展会，加大对国家级国际营销服务公共平台宣介力度，更好发挥重要展会和开放平台服务畅通国内国际双循环的积极作用。

束珏婷分析，今年以来，面对新冠肺炎疫情带来的冲击，中国外贸依然展现了强劲韧性，实现较快增长，稳中向好。同时，也清醒地看到，当前外贸发展仍然面临诸多不确定不稳定不均衡因素，全球疫情起伏反复、国际形势错综复杂，海运不畅、芯片供应短缺等问题短期内难以根本缓解，企业综合成本居高不下，外贸运行面临较大压力。

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