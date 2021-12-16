企业名称：

修正集团

参评奖项：

人民匠心品牌奖

参评单位简介：

修正集团是集中成药、化学制药、生物制药的科研生产营销、药品连锁经营、中药材标准栽培于一体的大型现代化民营制药企业。公司在突出药品主业的同时积极进军健康产业，实行多元化发展。在2020年9月发布的“2020年中国民营企业500强榜单”中修正药业集团位列第124位; 中国民营企业制造业500强第66位；荣获“2019年度中国医药工业百强企业”第5名。

参评理由：

修正药业以“执着专注、精益求精、一丝不苟、追求卓越”的匠心精神打造品牌产品，将产品的质量和疗效放在首位。修正用自己的行动实现“放心药、管用的药”的承诺：从原料采购到成品销售都必须通过严格的质量管理程序，24道检验和控制工序每一道工序上都有手握“处置权”的质检人员把关。另外，修正药业拥有国家级企业技术中心，博士工作站 ，持续对产品进行生产工艺优化，不断提升产品质量标准。

修正药业对产品不断进行创新，采用速崩微丸、分散片预混辅料配方等高端药物制剂技术对产品进行制造工艺水平提升，开发出具有完全自主知识产权的两个创新成果，获得四项国家授权发明专利。

注：以上材料均由申报者提供。

(责编：曹淼、李源)