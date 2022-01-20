原标题：两会特别访谈丨张建锋：为“专精特新”企业寻找一条数字化的新路

2022浙江省两会1月16日至21日在杭州召开。会议期间，浙江省政协委员、阿里云智能总裁张建锋接受新华网两会特别访谈，围绕数字技术深入实体经济做好服务、“专精特新”企业发展机遇与挑战、“十四五”时期云计算技术发展等问题，分享了如下观点。

问：2022年政府工作报告提出，坚定不移把数字化改革作为全面深化改革的总抓手，有力推动省域治理质量变革、效率变革、动力变革。您怎么看待数字技术和实体经济的融合？又在哪些方面有进步的空间？

张建锋：社会经济的发展和技术进步是密不可分的，特别是最近几十年，科技进步推动人类社会得到很大发展。到最近10年，大家更多开始关注数字技术。我们认为数字化是一项高度确定性的事。

浙江省的“最多跑一次”、疫情以来的“健康码”都给社会带来了实质的改变。但是数字技术的变革才刚刚开始，要充分挖掘其潜力，还需要推动新技术与各行各业深入融合。

例如阿里云有非常多优秀的人工智能算法工程师，很多是博士或者少年班毕业，但他们可能有一半的时间不是坐在办公室里对着电脑，而是到田间地头，去水泥厂、垃圾焚烧厂，讨论如何解决他们在实际生产中遇到的问题。

这是我们在服务各行各业过程中的深刻体会，先进的技术更需要田间地头的实践，才能把技术服务社会的根本价值发挥出来。

问：您觉得在经济结构性转型、产业高质量发展的大趋势下，什么样的企业是需要关注、值得关注的，他们在发展中又面临着怎样的机遇和挑战？

张建锋：我们在服务制造业的过程中发现，很多善于运用数字技术的企业，具有很强的市场竞争力，其中很大比例成长为“专精特新”企业。这些企业在疫情中，表现出很强的增长韧性。

浙江省具备培育“专精特性”企业的良好基础和产业优势。浙江省中小企业数量位居全国前三，产业结构以机械加工为主，块状经济和产业集群特征鲜明，特别是在装备制造业、通用机械加工、专用设备、电器、电子新材料、医疗器械等行业中容易产生专精特新小巨人企业。

如何培育更多的专精特新企业？我们通过深入的调研，发现专精特新在技术上需要一条不一样的数字化路径。传统的数字化主要依靠购买ERP这类大型软件，成本高、效率低。中小企业需要看得见、摸得着、成本低、效果好的数字化。

在这个层面上，低代码平台可以为中小企业解决一些问题。例如传音等海外畅销手机的电池供应商风华新能源，为了让电池的出入库数据更准确、速度更快，就用钉钉低代码开发了一款出入库应用，用PDA(便携式扫码设备)登陆钉钉后，扫码货品码，就能自动登记电池的出入库，让存货数据实时掌握。

制造业数字化需要大量的系统应用建设，过去这些工作都是软件开发商来解决，但最清楚应该建一个怎么样应用的人，应该是这个岗位上的员工。低代码开发让最懂业务的人，能够用托拉拽的方法，随手把身边的工作数字化，这是买传统软件买不到的竞争力。

问：助力“专精特新”中小企业破解阻碍发展的“拦路虎”您有何建议？

张建锋：在对专精特新企业的调研中，我们也发现企业面临技术、资金、人才、市场等诸多困难。主要表现为数字化能力有待提升、基础科研与核心技术研发能力有待加强、融资困境有待缓解、营商环境有待改善等。

在提案中，我们建议可以从三个层次来解决这些问题。首先，浙江省可以通过打造“浙江省专精特新数字平台”来强化中小企业数字化转型帮扶工作，通过云上资源支持、公共数据共享、行业数据打通等方面来消除中小企业“数字鸿沟”，助力更多企业成长成为国家级专精特新小巨人。

其次，建议设立浙江省专精特新企业本地化服务中心，通过平台能力推动鼓励大中小企业融通，通过平台为其提供对接市场、人才、技术等各链路、各要素，衔接应用基础研究和产业化之间的断层，更好的发挥好平台企业作用，助力中小企业的成长。

最后，建议联合银行、券商、投行等金融机构，共同建立并完善中小企业债券融资、股权融资到上市融资的服务链路，加速推动“专精特新”企业投融资对接，让更多的企业可以解决融资困境，发展成为具备国际竞争力的国家级专精特新小巨人，为制造强国建设提供重要支撑力量。

问：从技术层面来看，作为云计算的实践者，您认为在“十四五”时期，云计算将迎来哪些机会和挑战？

张建锋：过去中国数字经济的蓬勃发展，让我们的数字技术能够有一个绝佳的练兵场。就目前来看，中国的数字技术在很多领域已经实现全球领先。未来，我们看到以云为基础，一个新型技术体系正在形成。这个新结构的特点，就是云网端的深度融合。

首先在基础设施层，云向下定义硬件，自研芯片、服务器、操作系统等底层技术，建设云为核心的硬件体系；其次，核心软件基于云来重构，开源社区成为创新中心，并催生低代码等新的开发方式，让云更易用；最后在应用层，未来随着5G网络发展，计算和数据加速向云上迁移，催生云电脑、元宇宙、自动驾驶等新物种。

接下来，我们会继续加大基础技术和前沿技术的投入，在人工智能、芯片、量子计算、区块链等领域进行科研攻关，继续实现技术突破，做出体系化的技术创新。

(责编：曹淼、李源)