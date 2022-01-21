本报记者 邱海峰

2021年全年，全国居民消费价格指数（CPI）比上年上涨0.9%，低于全年3%左右的预期目标。图为近日，在江西省吉安市峡江县一家超市，售货员在整理货架。

陈福平摄（人民视觉）

近来，江苏省东台市国家现代农业产业园种植的冬季西瓜开始开花坐果。园区管理团队组织技术骨干走进温室大棚，指导瓜农整枝打杈、人工授粉，实行精准管护。

练益华摄（人民视觉）

2021年，是“三农”工作重心转向全面推进乡村振兴的第一年。这一年，相关工作成效如何？1月20日，国新办举行新闻发布会，农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德在会上介绍，总的看，2021年农业农村改革发展取得显著成效。今年，农业农村部将牢牢守住保障国家粮食安全和不发生规模性返贫两条底线，扎实有序推进乡村发展、乡村建设、乡村治理重点工作。

全面完成年度目标任务

曾衍德表示，2021年，面对复杂严峻的发展环境，农业农村部扎实推动“三农”各项工作，全面完成年度目标任务，实现“十四五”良好开局。

粮食和农业生产再获丰收。粮食播种面积17.64亿亩、比上年增加1295万亩，产量13657亿斤、在高基数上增加了267亿斤。生猪生产全面恢复，截止到2021年底，全国能繁母猪存栏4329万头，产能回到合理水平。

脱贫攻坚成果得到巩固。脱贫人口人均实现产业增收2200元以上。脱贫劳动力务工规模达到3145万人，超额完成年度目标任务。

农业综合生产能力实现新提升。新收集农作物资源2.6万多份、水产种质资源4万多份。新建成高标准农田1.05亿亩，实施东北黑土地保护性耕作7200万亩。

拓宽产业就业增收渠道。预计2021年规模以上农产品加工业营业收入超过17.7万亿元、增速超过10%，乡村休闲旅游业营业收入恢复性增长、比上年增加1000亿元左右。新创建50个国家现代农业产业园、50个优势特色产业集群、298个农业产业强镇，带动1560多万返乡农民工稳定就业。全年农村居民人均可支配收入达到18931元，实际增长9.7%。

“此外，全面推进乡村振兴、农业绿色转型、农村改革均取得新进展。”曾衍德说，2021年，全国农村卫生厕所普及率预计超过70％，生活垃圾进行收运处理的自然村比例稳定保持在90%以上。农作物秸秆综合利用率、农膜回收率、畜禽粪污综合利用率预计分别超过88%、80%和76%，分别比上年提高0.4个、1个和1个百分点。家庭农场、农民合作社分别达到390万家和220万个。

未来3个月蔬菜供应1.7亿吨

农业农村部数据显示，2021年，猪肉产量5296万吨、比上年增长28.8%，基本达到历史正常年份水平。同时，牛羊肉产量比上年增长4.1%，牛奶产量增长7.1%，水产品产量增长2%以上。预计全年蔬菜面积3.2亿亩、产量7.5亿吨，水果产量超过2.9亿吨。

“下一步，我们将分区分类抓好‘南菜北运’基地、北方设施蔬菜大省、大中城市等重点地区冬春蔬菜生产，持续抓好畜禽水产养殖，不断提升‘菜篮子’产品市场供应能力。”农业农村部市场与信息化司司长唐珂说，当前，全国蔬菜在田面积8000万亩左右，同比增加200多万亩，预计未来3个月蔬菜供应总量1.7亿吨，同比增加350万吨。

唐珂表示，农业农村部将会同有关部门严格落实鲜活农产品运输“绿色通道”政策，积极协调产区和销区构建“点对点”对接关系，确保“菜篮子”产品产得出、运得走、供得上。紧盯重大节日、重大活动和雨雪冰冻等极端天气等特殊时段，加强生产情况调度和市场动态监测预警，指导督促各地特别是大中城市制定好应急保供预案。

“综合各方面情况看，今年春节和北京冬奥会、冬残奥会期间，肉蛋奶果菜鱼供应总量充足，完全可以满足城乡居民消费需求。”唐珂说。

进一步稳定粮食生产

去年粮食产量再创新高，今年如何进一步稳定粮食生产？

农业农村部种植业管理司司长潘文博表示，农业农村部将千方百计抓好粮食生产，确保粮食产量继续保持在1.3万亿斤以上，把中国人的饭碗牢牢端在自己手中。在工作安排上，主要抓好四个方面。

强化责任落实。继续下达粮食生产目标任务，层层压实地方责任，确保今年粮食播种面积稳定在17.6亿亩。

加大政策支持。落实好小麦、稻谷最低收购价政策，稳定农民收益预期。统筹实施玉米、大豆生产者补贴和稻谷补贴，扩大耕地轮作、粮食绿色高产行动、农业社会化服务等政策覆盖范围，调动地方政府重农抓粮和农民务农种粮积极性。

精准指导服务。制定分作物分区域分品种技术意见，开春后开展部领导包省包片联系指导和科技小分队蹲点指导。

抓好防灾减灾。加大对防灾减灾救灾的支持力度，指导支持地方做好技术准备、物资储备，落实好抗灾增产的关键技术措施。同时，提早下拨重大病虫害的防控资金，落实草地贪夜蛾“三区四带”防控措施，准备充足药剂药械，做到有备无患。

“后期，我们将召开全国春季农业生产会议，全面动员部署春季田管和春耕备耕，抓好冬小麦促弱转壮的各项措施落实落地，全力打赢夏粮生产这一仗，为全年粮食丰收奠定基础。”潘文博说。

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