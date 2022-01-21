本报北京1月20日电 （记者王俊岭）记者从今天举行的商务部例行新闻发布会上了解到，2021年，我国出口鞋靴金额479亿美元，同比增长35%，出口价格延续上涨势头，2021年上涨15%，制鞋产业链供应链展现了很强的韧性，为稳外贸作出积极贡献。

商务部新闻发言人束珏婷表示，传统优势外贸产业在保市场主体、稳就业、稳外贸、稳预期等方面发挥着重要作用。从地方情况看，福建、广东仍是我国鞋靴出口前两大省份，2021年前11个月出口额分别达119亿美元和107亿美元，增长38%和27%，合计占我国鞋类出口的44%。同时，2021年全球供应链局部紊乱，国际物流价格高位徘徊，用工难用工贵、原材料成本和能源资源价格上涨等问题持续存在，导致企业综合成本上升，部分企业增收不增利。

“近年来，商务部会同各地方、各相关部门扎实做好稳外贸工作，全力保障外贸产业链供应链畅通运转，我国外贸克服诸多困难，实现快速增长。”束珏婷说，具体到制鞋等劳动密集型行业，商务部针对企业面临的困难和诉求，先后出台一系列针对性政策举措，包括认定一批鞋类产品国家外贸转型升级基地并加大培育力度，举办鞋类产品境外品牌展助力企业开拓国际市场，推动缓解国际物流压力等。与此同时，相关外贸企业积极采取行动，共同推动制鞋行业持续转型升级，不断提升综合竞争力，鞋类产品出口实现量价齐升。

值得注意的是，近日，国务院出台的《关于做好跨周期调节进一步稳外贸的意见》明确提出，对包括鞋靴在内的劳动密集型产品出口企业，各地方要落实好各项减负稳岗扩就业政策措施，以符合世贸规则的方式加大出口信贷、出口信保等政策支持力度，支持各地方研究建立外贸领域用工定点定期监测机制，及时掌握用工情况，开展精准帮扶。

束珏婷表示，商务部将全力以赴做好稳外贸政策落实，用好外贸转型升级基地、境外品牌展等平台，鼓励制鞋等传统行业加快发展新业态新模式，不断提升贸易自由化便利化水平，帮助企业积极开拓国际市场，全力保障产业链供应链稳定畅通，促进传统出口行业高质量发展。

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