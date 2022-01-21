本报记者 金 晨

1月17日，一台5G智能巡检机器人和运维人员对安徽省滁州市“京沪高铁”定远站供电设备进行巡检。

宋卫星摄（人民图片）

机器人在位于江苏省苏州市吴江区盛泽镇的一家智能车间内自动作业。

新华社记者 李 博摄

水环境治理机器人是新一代全自动水上垃圾清理系统，集成了AI环境感知、水质监测、无人化环境监测管理系统等先进技术。图为近日水环境治理机器人在杭州运河亚运公园的北庄河上收集垃圾。

龙 巍摄（人民图片）

机器人正日益融入社会生活，极大改变人们的生产和生活方式。工业和信息化部等15部门日前联合印发《“十四五”机器人产业发展规划》（以下简称《规划》），提出从技术突破、拓展应用、打造生态等多个维度推动机器人产业高质量发展。专家表示，机器人产业是衡量一个国家科技创新和高端制造业水平的重要标志，也是实现智能制造的关键载体。在《规划》指导下，到2025年，中国有望成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地。

攻坚克难，规模快速增长

“很难想象一台机器人可以在葡萄上缝针”“原来机械臂比我的手要灵巧得多”“机器人竟然可以完成这么多精密动作，堪称‘外科手术’级”……不久前，一则自制机器人给葡萄“穿针引线”的视频在网络上走红，引发网友热烈讨论。视频中，工程师通过整合多个设备和系统，将一台二手的机械臂型工业机器人改造成了一台炫酷的远程操控交互式机器人。通过更换机器人前端装置，用户可以进行远程拿取物品等操作，最终还实现了在一颗葡萄上缝针的复杂动作。

机器人给葡萄缝针，背后蕴藏着中国机器人产业多年来不断攻坚克难取得的发展成果。数据显示，2016年至2020年，中国机器人产业规模快速增长，2020年营业收入首次突破1000亿元，工业机器人产量达21.2万套。

“‘十三五’期间，中国机器人产业呈现良好发展势头，规模、技术和产品实现突破。”工信部装备工业一司司长王卫明介绍，截至2021年，中国已经连续8年成为全球最大的工业机器人消费国，2020年制造业机器人密度达到246台/万人，是全球平均水平的近2倍。

“当前，新一轮科技革命和产业变革加速演进，新一代信息技术与机器人技术深度融合，机器人产业迎来升级换代、跨越发展的窗口期。”王卫明说。

技术赋能，拓宽应用场景

随着AI、VR和5G等新技术发展成熟，越来越多厂商开始在设计研发中探索机器人产业与新技术的融合，为机器人落地应用提供了更多可能性。

此次发布的《规划》明确提出，将实施“机器人+”应用行动，持续推进机器人典型应用场景开发。工信部、国家卫健委日前也联合发文，向医疗领域征集外科手术、消毒清洁、远程问诊等机器人典型应用场景。

“拓宽机器人应用场景不但能促进技术到成果的多维度转化，更可以避免大量资源在特定领域形成过度竞争。”从事机器视觉方案研发工作的闫先生告诉记者，从最普通的扫地机器人，到充满未来感的汽车机器人，都离不开能够“认路”的机器视觉系统。在AI、5G和4K/8K高清视频等新技术助力下，机器人可以“看”得更清晰、“想”得更明白、“走”得更准确。加之不同功能的整合，扫地机器人甚至可以实现“跨界”，成为汽车、勘探、安防等机器人应用场景下技术积累的一环。

在技术与政策双重推动下，中国机器人产业正在工业生产、生活服务和特种作业等领域加速拓展应用场景。截至目前，中国工业机器人应用领域已经覆盖汽车、电子等52个行业大类、143个行业中类，服务机器人、特种机器人在仓储物流、教育娱乐等领域实现了规模应用。

工信部装备工业一司副司长汪宏表示，“十四五”期间，中国机器人产业将面向产业转型和消费升级需求，深耕行业应用、拓展新兴应用、做强特色应用。“我们将推进人工智能、5G、大数据等新技术融合应用，提高机器人智能化和网络化水平。”汪宏说。

创新驱动，打造高端产品

经过多年发展，工业机器人成为全国各地生产线上的中流砥柱，以扫地机器人为代表的服务机器人早已面向千家万户。不过从长远发展来看，中国机器人产业在技术积累和智能化水平等方面还有较大的发展空间。

业内人士指出，近年来，中国机器人产业在精密减速器、智能控制器等关键技术和部件研发上取得大量创新突破，但与世界先进水平相比，在技术积累、正向设计能力等方面仍有所欠缺，关键零部件质量稳定性、可靠性还不能满足高性能机器人需求，高速、高精机器人产品供给也相对缺乏。

针对行业存在的问题，此次发布的《规划》以问题为导向，提出要重点补齐核心元器件、加工工艺等短板，加强标准体系建设及检测认证能力，进一步提高机器人产品的质量与可靠性。此外，《规划》还聚焦产业创新能力，明确提出要推进AI、大数据、云计算等新技术与机器人技术融合应用，持续加强核心技术攻关，在开展关键技术和应用技术开发的同时加快创新成果转移转化。

“随着人工智能、大数据等新兴技术的快速发展与深度应用，机器人智能化发展将呈现多维升级的新特点。”中国机器人产业联盟执行理事长兼秘书长宋晓刚表示，未来，中国机器人产业将面对制造业及家庭服务等领域需求，重点推进面向半导体行业的真空（洁净）机器人、公共服务机器人、卫生防疫机器人等重点产品的创新及应用，持续推动机器人产品高端化智能化发展。

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