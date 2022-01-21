康 朴

过去一年，中国新能源汽车市场产销两旺，十分热闹。数据显示，2021年全国新能源汽车销量前15名中，自主品牌占据12席。得益于智能化、电动化的趋势和核心技术的提升，中国品牌变道超车，不仅仅在中低端市场表现出色，部分高端车型也具备与合资品牌和国际品牌掰一掰手腕的能力。

回望筚路蓝缕的中国汽车工业史，如今的局面来之不易。中国汽车企业抓住产业重构的机遇，坚持创新，加速推进优势自主品牌的发展。不过，眼看着新能源汽车市场的蛋糕不断做大，不少人眼红心痒，纷纷入局，誓要从中分走一块。其中既有资金雄厚的科技互联网公司跨界造车抢占新风口，也有传统车厂“大象转身”布局新赛道，还有诸多不甘寂寞画大饼蹭热度的，如汽车资讯平台、电动自行车企，以及成立不到一年的新面孔，都喊出口号大干一场，不禁让人直呼“有十几年前手机市场那味”。越来越多新玩家涌入，让新能源汽车赛道在过去一年显得尤为拥挤。

新能源汽车对助力“双碳”目标至关重要，社会资本关注、积极参与本是好事，对促进行业发展不无裨益，但真正造出消费者认可的好车来，并不是喊喊口号、画几张PPT就能成功的。一个行业有一个行业的标准、门槛，对新能源汽车行业来说，标准、门槛则更高一些。首先是周期长，从产品开始设计到正式量产交付，时间常常以年为单位计数。以小米为例，正式官宣造车到预计量产时间是3年，对于从零开始的新势力而言，这已是很快的速度了，如果算上前期调研、后期交付，时间还会更长。其次是资金投入大，有车企烧光80多亿元造不出一辆车来，徘徊在破产边缘。小米造车前期投入100亿元，计划10年投入100亿美元，百度旗下集度汽车计划未来5年投资500亿元。这样的资金投入，有多少入局者耗得起？入局时间越晚，成本越高。真正有竞争力的，基本都是“不差钱”的巨头或是传统车企打造的子品牌。

不差钱、等得起，解决好这两个问题，最多只能“造出来”，而要实现“造好”，在广大消费者中真正获得认可，还要面临更多挑战：产能是否跟得上？成本能不能降下来？设计有没有符合消费者的审美？随着消费升级，国内消费者对产品提出了更高要求，品牌竞争成为价格、工艺、审美、售后服务的综合较量，形成品牌力靠的绝不是毕其功于一役的战斗，而是一场漫长的战争。战争的胜负，考验的是每一个细节。以“蔚小理”为代表的造车新势力已站稳脚跟，传统车企加速发力，“双碳”目标下，新能源汽车市场发展只会越来越快，新入局的玩家不会有太多时间去证明自己。

对于车企而言，蹭热度也好，真心实意想造车也罢，造车是风口，但要理性追逐，在风口中跌落只会留下一地鸡毛。对行业而言，资源过度分散、鱼龙混杂，也会造成浪费，干扰市场秩序。

经过多年摸索和发展，消费者对于国产品牌汽车、国产新能源汽车的信任逐渐建立起来，未来还需要长久运营下去。这时候，可别让浑水摸鱼者毁掉消费者好不容易建立起来的信心，坏了行业的口碑。

(责编：牛镛、袁勃)