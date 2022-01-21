本报记者 郁静娴

2021年是“三农”工作重心转向全面推进乡村振兴的第一年。1月20日，国新办召开发布会，介绍去年农业农村经济运行情况。“总的看来，面对复杂严峻的发展环境，‘三农’领域各项工作扎实推进，全面完成年度目标任务，实现‘十四五’良好开局。”农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德说。

冬小麦面积基本落实，“菜篮子”产品供应总量充足

保障粮食安全是农业农村部门的底线任务。会上介绍，去年我国粮食和农业生产再获丰收，保障国家粮食安全的基础巩固向好。粮食产量创历史新高。粮食播种面积17.64亿亩、比上年增加1295万亩，产量13657亿斤、在高基数上增加了267亿斤。

受去年秋汛影响，冬小麦播期普遍推迟。“据农情调度，冬小麦的播期虽然晚了一点，但面积基本落实了，基本保持稳定。”农业农村部种植业管理司司长潘文博介绍，目前，已制定保夏粮小麦丰收工作方案和技术预案，千方百计夺取今年夏粮小麦丰收，为全年粮食稳定发展赢得主动。

“菜篮子”产品是重要的民生商品。农业农村部市场与信息化司司长唐珂介绍，综合各方面情况看，今年春节期间，肉蛋奶果菜鱼供应总量充足，完全可以满足城乡居民消费需求。当前，全国蔬菜在田面积8000万亩左右，同比增加200多万亩，预计未来3个月蔬菜供应总量1.7亿吨，同比增加350万吨，加上冬储蔬菜，可供每人每天约3斤菜。下一步，将会同有关部门和地方，分区分类抓好“南菜北运”基地、北方设施蔬菜大省等重点地区冬春蔬菜生产，积极协调产区和销区构建“点对点”对接关系，并加强生产情况调度和市场动态监测预警，确保“菜篮子”产品产得出、运得走、供得上。

农业绿色转型也取得新进展。会上介绍，去年，我国编制实施《“十四五”全国农业绿色发展规划》，加快农业绿色转型。长江禁渔成效初显，非法捕捞行为得到初步遏制，长江水生生物资源恢复趋势向好。农业面源污染治理扎实推进，化肥和农药使用量连续5年负增长，农作物秸秆综合利用率、农膜回收率、畜禽粪污综合利用率预计分别超过88%、80%和76%。农业生产“三品一标”水平稳步提升，新认证绿色、有机、地理标志农产品2.6万个，农产品质量安全监测总体合格率97.6%。

聚焦种子和耕地夯实农业产能，农村改革取得新进展

去年以来，聚焦种子和耕地“两个要害”，农业综合生产能力实现新提升。

种业振兴行动全面启动。我国开展了新中国历史上规模最大的农业种质资源普查，新收集农作物资源2.6万多份、水产种质资源4万多份，完成99.7%以上的行政村畜禽资源普查。启动实施新一轮遗传改良计划，自主培育3个白羽肉鸡新品种，种业自主创新取得重要进展。

耕地保护建设持续加强。去年，新建成高标准农田1.05亿亩，实施东北黑土地保护性耕作7200万亩。同时，农机装备转型升级迈出新步伐，预计农作物耕种收综合机械化率超过72%，三大主粮机收损失率平均降低1个百分点。“通过建设形成了一大批旱涝保收、高产稳产，一季千斤、两季吨粮的优质良田，粮食综合生产能力进一步提升。”农业农村部农田建设管理司司长郭永田说。

强化统筹协调。去年，《“十四五”推进农业农村现代化规划》印发，配套制定14个行业规划和16个建设规划。乡村建设有序推进，制定乡村建设行动实施方案，启动农村人居环境整治提升五年行动，全国农村卫生厕所普及率预计超过70％，生活垃圾进行收运处理的自然村比例稳定保持在90%以上。乡村治理稳步加强，新创建100个示范乡镇、994个示范村，全面推广积分制、清单制等经验，农村社会保持和谐稳定。

农村改革取得新进展。去年，我国完成农村集体产权制度改革阶段性任务，稳慎推进农村承包地、宅基地制度改革。新型农业经营主体发展壮大，家庭农场、农民合作社分别达到390万家和220万个。农业社会化服务覆盖面积达到16.7亿亩次、带动小农户超过7800万户。

产业带动、就业创业拉动，农民收入水平实现新提升

说一千道一万，增加农民收入是关键。

2021年，乡村产业加快发展，就业创业势头良好。预计规模以上农产品加工业营业收入超过17.7万亿元、增速超过10%，乡村休闲旅游业营业收入恢复性增长、比上年增加1000亿元左右，农产品电子商务零售额平稳增长。全年农民工总量2.9亿多，比上年增长2.4%。新创建50个国家现代农业产业园、50个优势特色产业集群、298个农业产业强镇。

在产业带动、就业创业拉动下，农民收入水平实现新提升。2021年，我国农村居民人均可支配收入达到18931元，实际增长9.7%，高于城镇居民收入增速2.6个百分点。

再看脱贫人口。“总体上，脱贫地区特色产业发展不断壮大，有力拓宽了脱贫群众就业增收渠道。”曾衍德介绍，当前，易返贫致贫人口和突发严重困难户全部纳入监测范围，确保一段时间内消除风险。中央层面确定的衔接政策全部出台，确定160个国家乡村振兴重点帮扶县并出台支持政策。中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比重超过50%，每个脱贫县都形成了2—3个优势突出、带动力强的特色主导产业，脱贫人口人均实现产业增收2200元以上。脱贫劳动力务工规模达到3145万人，超额完成年度目标任务。

今年，农业农村部将把农民增收摆在更加突出的位置，主要通过实施农业生产“三品一标”提升行动、强化农业生产社会化服务支持、壮大乡村产业、深化农村改革等，提质增效、节本增效、促进农民就地就近就业增收，让农民更多分享政策红利。

《 人民日报 》（ 2022年01月21日 02 版）

(责编：牛镛、袁勃)