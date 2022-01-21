本报记者 王 政 韩 鑫

“去年，全国规模以上工业增加值同比增加9.6%，两年平均增长6.1%，高于2019年疫情前的水平。”在1月20日举行的国新办新闻发布会上，工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙说，总体看，我国工业经济持续恢复发展，实现了“十四五”良好开局，“2022年，工业和信息化发展态势不会改变，长期向好的基本面也不会改变，随着政策不断落实落地，我们有信心战胜各种困难，实现工业经济平稳运行。”

产业结构不断优化，中小企业实现恢复性增长

田玉龙介绍，工业经济总体持续恢复，但季度增速前高后低，特别是三季度受疫情汛情和能源要素趋紧叠加影响，增速呈现回落态势。随着助企纾困、能源保供稳价等一系列措施的实施，四季度逐月回升，扭转了下滑态势。2021年，41个工业大类行业中39个保持增长，有15个行业增速超过两位数。去年前11个月，规上工业企业实现利润同比增长38%，为近年来较高水平。

产业转型驶入快车道。制造业投资优化调整，全年制造业投资同比增长13.5%，高技术制造业投资增长22.2%，增加值同比增长18.2%；智能化、升级型新兴产品快速增长，工业机器人、集成电路产品产量同比分别增长44.9%和33.3%，新能源汽车产销量均超过350万辆，同比增长1.6倍。去年前11个月，规模以上工业单位增加值能耗同比下降5.5%。

中小企业实现恢复性增长。通过出台一系列纾困惠企政策，市场主体活力进一步激发。去年规上中小企业收入利润同比增长20.7%和28.2%，两年平均分别增长9.8%、17.1%，均高于2019年同期增速。一大批创业创新型企业不断涌现和成长，目前，全国“专精特新”企业有4万多家，“小巨人”企业达到4762家，制造业单项冠军企业达到848家。

“今年将在提振制造业投资、引导扩大消费需求、做好能源要素保障协调和加速发挥新动能引擎作用等方面推出更有力有效的政策举措，全力以赴推动一季度工业经济平稳发展，为稳定经济大盘发挥好‘压舱石’的作用。”工信部运行监测协调局局长罗俊杰表示。

“双千兆”网络加快建设，应用创新量质齐升

“通过推动信息通信技术与经济社会各领域加快融合，去年我国信息通信业实现了新跨越。”工业和信息化部新闻发言人、信息通信管理局局长赵志国介绍，2021年全年电信业务收入规模达到1.47万亿元，同比增长8%，增速同比提高4.4个百分点，电信业务总量达到1.7万亿元，同比增长27.8%。

“双千兆”网络加快建设。目前，我国已建成全球规模最大、技术最先进的5G网络，截至去年底，全国5G基站数142.5万个，5G移动电话用户达到3.55亿户，5G网络已覆盖全部地级市、超过98%的县城城区和80%的乡镇镇区，千兆光网具备覆盖3亿户家庭的能力。

应用创新量质齐升。5G+4K/8K超高清视频、5G+AR/VR等相关应用在赛事直播、居住服务、购物等多个场景应用，给消费者带来全新体验。全国在建“5G+工业互联网”项目超2000个。

服务民生走深走实。电信普遍服务向纵深推进，全国51.2万个行政村全面实现“村村通宽带”，贫困地区通信难问题得到历史性解决。

“2022年是5G应用规模化发展的关键之年。”赵志国说，今年将持续完善5G网络覆盖，提升5G网络在高铁、交通枢纽、购物中心等人流密集区域以及在工业、医疗等重点行业的深度覆盖水平。

加强产业链供应链韧性，打好制造业核心竞争力基础

“在确保产业链供应链稳定安全的基础上，进一步提升制造业的核心竞争力，是今后一段时期内的主要任务。”田玉龙分析，去年工业经济之所以能总体恢复增长、企业效益明显改善，产业链供应链稳定安全是重要原因。去年全年高技术制造业和装备制造业同比分别增长18.2%和12.9%，是我国制造业核心竞争力提升的具体表现。

今年将从三方面发力，打好制造业核心竞争力的三大基础——

一是提升产业技术基础。通过实施专项攻关工程，创建一批制造业创新中心。二是提升产业技术创新能力。包括基础零部件、基础元器件、基础材料、基础软件、基础工艺和产业技术基础在内的“六基”是制造业核心竞争力提升的关键基础。三是进一步加强产业链供应链韧性。要打通产业链供应链堵点，特别是通过锻长板补短板，加大力度提振制造业投资，加快技术改造和设备更新，使产业链完整性、韧性和水平得到全面提升。

“基于这三方面将形成三大亮点：一是‘专精特新’要大批发展、着重发展。二是智能制造水平要大幅提升。三是实施工业领域碳达峰行动。”田玉龙说。

《 人民日报 》（ 2022年01月21日 02 版）

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