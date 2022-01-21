本报记者 姚雪青

冬雨初歇，薄雾如纱。腊月初九，记者来到位于江苏南京栖霞区的八卦洲街道七里村，登上魏从云的乌篷船。

“过了腊八就是年！预订的游客越来越多，我得赶紧把‘年味’添上。”从船尾到船头，魏从云都贴上了春联和窗花，红彤彤的很是喜庆。乌篷船在欢笑声中出发，徜徉在3.2公里长的内河上。

八卦洲有30多公里长江岸线，是发展造船业的好地方。2000年以来，南岸不足4公里的岸线上，聚集了21家船厂。全岛3.5万户籍人口中，约1/10从事造船及相关产业。魏从云在一家船厂一干就是10多年，“高压泵喷砂，漫天扬尘；清洗维修的污水，有人夜里偷排。口袋虽然鼓了，环境也变差了。”

2018年，八卦洲下力气清退生产岸线。2020年底，21家船企全部拆除。旧址覆土，植树、撒草籽、铺草皮，恢复长江岸线8.8公里，复绿面积达56.7万平方米。一条贯穿东西的湿地景观带，取代了龙门吊、厂房车间。

少了造船这根支柱，发展怎么办？

魏从云的女儿魏金萍率先嗅到机会。2019年，她放弃城里的国企“铁饭碗”，回村成立水果专业合作社。春有桃，夏有瓜，秋有葡萄，冬有草莓，订单不断，去年合作社利润超过10万元。

南京市栖霞区八卦洲街道党工委书记倪天华说：“关掉船厂后，我们建起了特色街区、民宿村等项目，走上了休闲农业、生态旅游路。”

一度失业的魏从云，去年夏天应聘到小江河旅游项目当船员，月工资6000元，不比在船厂差。

“试运行这半年，河道清淤、垃圾清运，水更绿了；两岸栽上芦苇、海棠花，景更美了；陌上花渡景区、乡村民宿建起来了，玩的地方更多了。昔日造船洲，如今生态岛。”船行一路，魏从云说了一路。

下班回家，魏从云直奔果园。“草莓可以预订啦，绿色无公害，每斤30元……”干完活，父女俩将刚刚拍摄的视频和文案，发给“八卦洲智慧旅游”平台，由街道免费包装、推广。

目前，全岛从事生态农旅的村民约有1/3，人均年收入5万多元，比2020年转型前增长13%。

“我擅长烧土菜，还得过奖呢。”魏金萍新一年计划开农家乐，“坐游船，住民宿，赏美景，摘瓜果，逛累了吃吃农家菜，从地头到桌头，一条产业链齐全啦！”她笑着说。

《 人民日报 》（ 2022年01月21日 06 版）

(责编：牛镛、袁勃)