本报记者 王云娜

“韭菜是自家种的，肉是早上从集市买回来的，新鲜得很。”1月15日下午，湖南省郴州市汝城县文明瑶族乡沙洲瑶族村“沙洲夜宵店”里，店主朱世伟麻利地将切好的牛肉穿上竹签，向记者分享起烤串小窍门。

“2021年，是我的丰收年。”不仅夜宵店生意不错，朱世伟还与女友喜结连理。

沙洲村是“半条被子”故事的发生地，村里先后建起“半条被子的温暖”专题陈列馆、“半条被子”故事发生地旧址和红军桥等红色景点，基础设施逐步完善，游客数量成倍增长。2017年夏天，看好故乡发展前景，在广州一家皮具厂务工的朱世伟回乡创业。

2018年6月，沙洲村首个夜宵农家乐开张。“晚上往烤炉前一站，就是四五个小时。第二天一早又要买菜、备料。生意好的时候，家里人齐上阵打下手、搞服务。”朱世伟说，“创业比想象的辛苦，但辛苦也值得，家门口挣钱，幸福日子甜！”

沙洲村人的辛苦也换来丰厚回报，红色旅游人气越来越旺。在旅游旺季，朱世伟做夜宵一晚上营业额最多时达3000多元。除去经营成本，夜宵店每年纯收入15万元，比打工时翻了一番不止。

困扰他的一桩心事，去年也迎来转机。2017年沙洲村建成国家3A级旅游景区后，不许村民大拆大建，或随意选址建房。朱世伟返乡后想申请宅基地建套自住房，迟迟得不到批准。

去年5月开展“我为群众办实事”实践活动时，郴州市委派驻的乡村振兴工作队与村两委一道，在板凳会、夜谈会上广泛征求意见，梳理了多个群众反映强烈的急难愁盼问题，村里人口增长与现有住宅不平衡的矛盾就是其中一个。为最大限度节约土地资源，多方商议后，决定在远离景区的后垄山拿出30多亩地，用于村民集中建房。去年，工作队还争取到了项目资金，建设配套道路、水电亮化、排洪渠、雨污分流、垃圾分类等设施。

“我们把这个民生项目命名为‘幸福新村’。”乡村振兴工作队队长、驻村第一书记谭诗华介绍，基础设施建设已于去年9月开工，今年年内就可完工。“夜宵店生意走上正轨，房子也快建成，日子更有奔头了！”朱世伟欣喜地说。

《 人民日报 》（ 2022年01月21日 06 版）

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