本报记者 陆娅楠

近日，国家发展改革委等部门联合印发《关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》（以下简称《意见》），从构筑国家竞争新优势的战略高度出发，建立健全规则制度，优化平台经济发展环境。

“《意见》重点是坚持发展和规范并重，坚持‘两个毫不动摇’，建立健全平台经济治理体系，构建有活力、有创新力的制度环境，促进平台经济规范健康持续发展。”国家发展改革委负责同志表示。

聚焦突出问题，着重完善平台经济治理体系

平台经济是我国数字经济的重要组成部分，是提高全社会资源配置效率、贯通国民经济循环各环节、提高国家治理体系和治理能力现代化水平的重要推动力量。

党的十八大以来，我国大力实施发展数字经济和大数据等一系列重大战略，取得举世瞩目的成就。伴随数字经济发展，平台企业迅速发展壮大，在促进地方经济发展、推动技术进步、带动就业等方面发挥了积极作用。

中国互联网络信息中心（CNNIC）发布的最新一期《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年6月，我国网络购物用户规模达8.12亿，占网民整体的80.3%。2021年，全国网上零售额130884亿元，比上年增长14.1%。其中，实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的24.5%。在线上消费快速增长带动下，2021年我国快递业务量达1083亿件，同比增长29.9%，包裹数量占全球一半以上。

与此同时，平台经济发展中也出现了一些新情况、新问题，有的平台企业滥用市场支配地位、开展不正当竞争，有的偏重模式创新，科技创新能力不足。

“总的来看，我国平台经济发展的总体态势是好的、作用是积极的，针对存在的问题，关键是要补齐短板、强化弱项，营造鼓励创新、促进公平竞争、规范有序的市场环境。”国家发展改革委负责同志说。

《意见》聚焦平台经济领域中面临的突出问题，明确规则，划清底线，加强监管，着重完善平台经济治理体系。

完善治理规则。《意见》提出修订反垄断法，完善数据安全法、个人信息保护法配套规则。制定出台禁止网络不正当竞争行为的规定。细化平台企业数据处理规则。制定出台平台经济领域价格行为规则，坚持金融活动全部纳入金融监管，金融业务必须持牌经营。

“这些针对的都是前一阶段反垄断与反对资本无序扩张中平台暴露出来的突出问题。”中国社会科学院信息化研究中心主任姜奇平说。

健全制度规范。《意见》提出，建立平台合规管理制度，建立互联网平台信息公示制度，建立健全平台经济公平竞争监管制度。完善跨境数据流动“分级分类+负面清单”监管制度，探索制定互联网信息服务算法安全制度。

“这些制度一旦建立并完善起来，将为互联网平台治理提供依据。”姜奇平说。

国家发展改革委负责同志表示，《意见》突出坚持发展和规范并重，坚持系统思维，围绕营造创新发展环境，从发展和规范两方面作出部署。一方面，促进营造公平竞争、规范有序的市场环境，另一方面，支持和引导平台企业加大研发投入，夯实底层技术根基，改造提升传统产业，扶持中小企业创新，挖掘市场潜力，增加优质产品和服务供给，推动平台经济持续健康发展。

监管重点在反垄断和反不正当竞争、个人信息保护和数据安全、金融等方面

“《意见》突出加强和改进监管。在明确监管重点方面，重点在反垄断和反不正当竞争、个人信息保护和数据安全、金融等方面，改进提升监管技术手段，补齐监管漏洞。在提升监管能力方面，提出加强数字化监管支撑，加强和改进信用监管，充分发挥行业协会和平台等多方力量的作用。”国家发展改革委负责同志说。

《意见》提出，完善竞争监管执法。对人民群众反映强烈的重点行业和领域，加强全链条竞争监管执法。

在反垄断和反不正当竞争方面，《意见》提出，依法查处平台经济领域垄断和不正当竞争等行为。严格依法查处平台经济领域垄断协议、滥用市场支配地位和违法实施经营者集中行为。

在广告监管方面，《意见》提出，对重点领域广告加强监管。重点规制以减配降质产品误导消费者、平台未对销售商品的市场准入资质资格实施审查等问题，对存在缺陷的消费品落实线上经营者产品召回相关义务。

在运营监管方面，《意见》要求，加大对出行领域平台企业非法营运行为的打击力度。强化平台企业涉税信息报送等税收协助义务，加强平台企业税收监管，依法查处虚开发票、逃税等涉税违法行为。强化对平台押金、预付费、保证金等费用的管理和监督。

在金融监管方面，《意见》强化支付领域监管，依法治理支付过程中的排他或“二选一”行为，对滥用非银行支付服务相关市场支配地位的行为加强监管，研究出台非银行支付机构条例。严格规范平台企业投资入股金融机构和地方金融组织。完善金融消费者保护机制，不得劝诱超前消费。

“支付领域的排他行为，在我国数字市场中表现得较为普遍。虽然央行和市场监管总局近年来一直在推进这方面的监管工作，但效果还不够明显。《意见》点名支付领域‘二选一’，能够为后续监管工作提供明确的政策依据和执法方向。”中国政法大学副校长时建中教授说。

在数据和算法安全监管方面，《意见》提出，严厉打击平台企业超范围收集个人信息、超权限调用个人信息等违法行为。从严管控非必要采集数据行为，依法依规打击黑市数据交易、大数据杀熟等数据滥用行为。严肃查处利用算法进行信息内容造假、传播负面有害信息和低俗劣质内容、流量劫持以及虚假注册账号等违法违规行为。推动平台企业深入落实网络安全等级保护制度。

引导降低平台经济参与者经营成本

《意见》着重引导平台经济向开放、创新、赋能发展方向，推动补齐平台经济发展短板弱项。

在开放方面，重点是引导降低平台经济参与者经营成本，推动构建有序开放的平台生态，促进平台经济参与各方平等互利、合作共赢。

在创新方面，重点是引导平台企业在“硬科技”创新上增加投入，进一步提高国际竞争力，在模式创新上聚焦发挥数据要素价值、服务中小微企业。

在赋能方面，重点是引导平台企业在赋能制造业转型升级、推动农业数字化转型、促进扩大内需等方面创造更大价值。

国家发展改革委负责同志表示，为推动平台经济规范健康持续发展，国家发展改革委将与各部门加强协同，与地方积极联动。一是加强统筹协调。开展对平台经济领域重大问题的协同研判，强化监管行动的统筹协调，充分保障平台企业正常经营活动。二是强化政策保障。从资本、人才等方面加强政策引导，鼓励引导各类投资机构支持企业科技创新，鼓励引导高等院校和研究机构加强数字化人才培养。三是开展试点探索。依托各类试验探索平台，不断探索适应平台经济发展的监管模式，构建与平台经济创新发展相适应的制度环境。

《 人民日报 》（ 2022年01月21日 07 版）

(责编：牛镛、袁勃)