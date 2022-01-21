人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

贷款市场报价利率下调

1年期降至3.7%

2022年01月21日05:20 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京1月20日电　（记者吴秋余）1月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布新一期贷款市场报价利率（LPR），1年期和5年期以上LPR较上一期分别下调10个和5个基点，1年期LPR降至3.7%，5年期以上LPR降为4.6%。

　　中国人民银行副行长刘国强表示，目前，金融机构发放企业流动性资金贷款等利率定价一般参考1年期LPR，即投放短期贷款一般参考1年期LPR，发放中长期贷款，如制造业中长期贷款、固定资产投资贷款和个人住房贷款等，一般参考5年期以上LPR。

　　2021年，人民银行加大跨周期调节力度，分别于7月与12月两次全面降准各0.5个百分点，释放长期资金2.2万亿元，优化了金融机构的资金结构，提升了金融服务实体经济的能力。此外，2021年6月，人民银行优化存款利率的自律管理，12月降低支农支小再贷款利率0.25个百分点，这些政策有效降低了银行资金成本，带动去年12月1年期LPR下降5个基点。

　　刘国强表示，人民银行今年将健全市场化利率形成和传导机制，发挥贷款市场报价利率改革效能，稳定银行负债成本，促进企业综合融资成本稳中有降。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月21日 07 版）
(责编：牛镛、袁勃)

分享让更多人看到

推荐阅读
各地交通部门不断优化春运服务 提升旅客出行体验
　　人民网北京1月20日电 （记者王连香）1月20日，记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，春运第4天，全国预计发送旅客2536万人次。其中铁路预计发送旅客485万人次，公路1930万人次，水路35万人次，民航86万人次。…
2021年“三农”工作成绩单公布！请查收
　　
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部