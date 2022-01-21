本报北京1月20日电 （记者吴秋余）1月20日，中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布新一期贷款市场报价利率（LPR），1年期和5年期以上LPR较上一期分别下调10个和5个基点，1年期LPR降至3.7%，5年期以上LPR降为4.6%。

中国人民银行副行长刘国强表示，目前，金融机构发放企业流动性资金贷款等利率定价一般参考1年期LPR，即投放短期贷款一般参考1年期LPR，发放中长期贷款，如制造业中长期贷款、固定资产投资贷款和个人住房贷款等，一般参考5年期以上LPR。

2021年，人民银行加大跨周期调节力度，分别于7月与12月两次全面降准各0.5个百分点，释放长期资金2.2万亿元，优化了金融机构的资金结构，提升了金融服务实体经济的能力。此外，2021年6月，人民银行优化存款利率的自律管理，12月降低支农支小再贷款利率0.25个百分点，这些政策有效降低了银行资金成本，带动去年12月1年期LPR下降5个基点。

刘国强表示，人民银行今年将健全市场化利率形成和传导机制，发挥贷款市场报价利率改革效能，稳定银行负债成本，促进企业综合融资成本稳中有降。

《 人民日报 》（ 2022年01月21日 07 版）

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