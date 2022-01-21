本报北京1月20日电 （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：2021年，我国新增光伏发电并网装机容量约5300万千瓦，连续9年稳居世界首位。截至2021年底，光伏发电并网装机容量达到3.06亿千瓦，突破3亿千瓦大关，约相当于13个三峡电站的装机容量，连续7年稳居全球首位。“十四五”开局之年，光伏发电建设实现新突破。

分布式光伏发展成为新亮点。截至2021年底，分布式光伏突破1亿千瓦，约占全部光伏发电并网装机容量的1/3。2021年，分布式光伏新增约2900万千瓦，约占全部新增光伏发电装机的55%，这是历史上首次突破50%，光伏发电集中式与分布式并举的发展趋势明显。

新增分布式光伏中，户用光伏达到约2150万千瓦，成为我国如期实现碳达峰、碳中和目标和落实乡村振兴战略的重要力量。

《 人民日报 》（ 2022年01月21日 07 版）

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