我国光伏发电并网装机容量突破3亿千瓦
连续7年稳居全球首位
2022年01月21日05:20 | 来源：人民网－人民日报
小字号
本报北京1月20日电 （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：2021年，我国新增光伏发电并网装机容量约5300万千瓦，连续9年稳居世界首位。截至2021年底，光伏发电并网装机容量达到3.06亿千瓦，突破3亿千瓦大关，约相当于13个三峡电站的装机容量，连续7年稳居全球首位。“十四五”开局之年，光伏发电建设实现新突破。
分布式光伏发展成为新亮点。截至2021年底，分布式光伏突破1亿千瓦，约占全部光伏发电并网装机容量的1/3。2021年，分布式光伏新增约2900万千瓦，约占全部新增光伏发电装机的55%，这是历史上首次突破50%，光伏发电集中式与分布式并举的发展趋势明显。
新增分布式光伏中，户用光伏达到约2150万千瓦，成为我国如期实现碳达峰、碳中和目标和落实乡村振兴战略的重要力量。
《 人民日报 》（ 2022年01月21日 07 版）
(责编：牛镛、袁勃)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 各地交通部门不断优化春运服务 提升旅客出行体验
- 人民网北京1月20日电 （记者王连香）1月20日，记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，春运第4天，全国预计发送旅客2536万人次。其中铁路预计发送旅客485万人次，公路1930万人次，水路35万人次，民航86万人次。…
相关新闻
- 评论
- 关注