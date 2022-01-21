本报北京1月20日电 （寇江泽、刘明）由生态环境部科技与财务司、中国环境保护产业协会共同编制的《中国环保产业发展状况报告（2021）》近日发布，报告显示2020年全国生态环保产业（环境治理）营业收入约1.95万亿元，较2019年增长约7.3%。

报告指出，2020年全国环境治理营业收入总额占国内生产总值1.9%，较2011年增长1.14个百分点，对国民经济直接贡献率为4.5%，较2011年增长3.35个百分点。“十三五”时期，我国环境治理营业收入年均复合增长率约为14.0%，生态环保产业总体规模保持增长。2020年环保企业平均研发支出同比增长16.8%，研发支出占营业收入的比重为3.2%。

《 人民日报 》（ 2022年01月21日 07 版）

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