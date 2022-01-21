人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国生态环保产业总体规模保持增长

2020年营收近2万亿元

2022年01月21日05:20 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京1月20日电　（寇江泽、刘明）由生态环境部科技与财务司、中国环境保护产业协会共同编制的《中国环保产业发展状况报告（2021）》近日发布，报告显示2020年全国生态环保产业（环境治理）营业收入约1.95万亿元，较2019年增长约7.3%。

　　报告指出，2020年全国环境治理营业收入总额占国内生产总值1.9%，较2011年增长1.14个百分点，对国民经济直接贡献率为4.5%，较2011年增长3.35个百分点。“十三五”时期，我国环境治理营业收入年均复合增长率约为14.0%，生态环保产业总体规模保持增长。2020年环保企业平均研发支出同比增长16.8%，研发支出占营业收入的比重为3.2%。


　　《 人民日报 》（ 2022年01月21日 07 版）
(责编：牛镛、袁勃)

分享让更多人看到

推荐阅读
各地交通部门不断优化春运服务 提升旅客出行体验
　　人民网北京1月20日电 （记者王连香）1月20日，记者从国务院联防联控机制春运工作专班了解到，春运第4天，全国预计发送旅客2536万人次。其中铁路预计发送旅客485万人次，公路1930万人次，水路35万人次，民航86万人次。…
2021年“三农”工作成绩单公布！请查收
　　
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部