本报北京1月20日电 （记者冯华）记者从国家航天局获悉：作为我国空间基础设施重大工程的重要组成部分，高分辨率多模综合成像卫星20日正式投入使用。

高分多模卫星是《国家民用空间基础设施中长期发展规划（2015—2025年）》中高分辨率综合光学遥感科研卫星。该星于2020年7月3日在太原卫星发射中心成功发射，2021年12月17日完成在轨测试总结评审，测试结果表明卫星状态良好，功能性能正常，达到研制建设总要求规定的各项工程指标，满足应用系统需求，具备投入使用条件。

作为中型敏捷遥感卫星公用平台首发星，该星配置了高分辨率相机、大气同步校正仪等业务载荷以及激光通信终端试验载荷，使我国民用卫星获得最高分辨率影像，实现1个全色、8个多光谱谱段，最高分辨率0.5米，标志我国光学遥感卫星研制总体水平已进入国际先进行列。该星实现了4个“首次”：首次突破同目标同轨多角度成像、任意向主动推扫成像等敏捷成像技术；首次具备我国民用卫星高分辨率图像地面大气同步观测数据校正处理的业务化应用能力；首次在轨实现星—星—地全链路中继数据传输，大幅提升卫星应急响应能力；首次实现星上特定区域图像的快速提取与处理技术在轨应用。在轨运行期间，卫星实现了新一代中型敏捷遥感卫星公用平台首飞及各项技术在轨验证，提升我国高分辨率敏捷成像卫星研制与应用水平。

据了解，利用高分多模卫星0.5米分辨率全色、2米分辨率多光谱数据产品，可进一步满足大比例尺国土调查与测绘、重点区域自然资源遥感监测、灾害风险与应急监测、农业资源调查、生态环境精细化监测、生态保护红线监管、城市精细化管理、森林和草原动态监测与评估等领域对高精度遥感数据的需求。

《 人民日报 》（ 2022年01月21日 11 版）

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