新华社记者安蓓、于文静

原标题：民生直通车丨春节期间能源和民生商品保供稳价形势如何？

春节将至，能源和民生商品市场供应情况如何？记者20日从相关部门了解到，目前我国煤电油气运保障总体平稳，粮油肉蛋奶果蔬等民生商品供应量足价稳，能够有效保障经济发展和人民生活需求。

浙江湖州，老字号食品企业产销两旺，全力保障春节市场。新华社记者 徐昱 摄

日前召开的国务院常务会议部署进一步加强下一阶段特别是春节期间煤电油气运保障和市场保供，从煤电油气运供应保障，粮油肉蛋奶果蔬等民生商品供应，应对恶劣天气、突发疫情等不确定因素，市场监管等方面提出要求。

“能源保供稳价工作取得阶段性成效，煤炭价格回归合理区间，电厂存煤达到历史同期最高水平，电力供应持续平稳，天然气资源供应较为充足。”国家发展改革委经济运行调节局局长李云卿说。

据介绍，截至1月16日，全国统调电厂存煤1.66亿吨，可用21天，处于历史同期最高水平。北方地区取暖等民生用气得到充足稳定供应，燃气发电、化肥生产等重点领域用气也得到较好保障，国内市场天然气价格基本稳定，远低于全球市场气价水平，居民生活等民生用气价格保持稳定。

李云卿介绍，国家发展改革委指导产煤省区和煤炭生产企业在春节期间保持正常生产销售及发运，及时做好煤炭产运销衔接。多渠道提升新能源发电出力。推动国内油气田满负荷生产，保持原油、管道气、液化天然气进口安全稳定。紧盯春节假期、北京冬奥会和冬残奥会等重要时段，加强运行调度，确保能源供应平稳有序，坚决守住民生用能底线，确保经济社会平稳运行。

国内疫情多点散发，如何保障好春节期间“米袋子”“菜篮子”供应？

记者从农业农村部了解到，2021年我国生猪生产恢复目标任务提前半年完成，猪肉产量显著增长，基本回到历史正常年份水平，牛羊肉、禽肉、奶类产量均创历史新高，渔业生产稳定，水产品产量充足，畜禽水产品供应都有充分保障。柑橘等水果大量上市，苹果、梨等水果库存充裕，水果市场总量足、品种多，价格较为稳定。当前全国蔬菜在田面积达8000万亩左右，同比增加200多万亩，预计未来3个月蔬菜供应总量1.7亿吨，同比增加350万吨，加上冬储蔬菜，可供每人每天约3斤菜。但受汽柴油价格上涨、季节性因素影响，预计菜价将比较坚挺。

“总体判断，春节和北京冬奥会期间重要民生商品供给有坚实保障，价格将保持平稳运行。”国家发展改革委经济运行调节局副局长许正斌说，2021年粮食产量再创新高，粮食应急加工能力充裕，36个大中城市及市场易波动地区成品粮油库存保持在较高水平。各大中城市普遍制定了保供稳价方案预案，充实了小包装成品粮油、猪肉、北方冬春蔬菜等储备，部分城市还临时增加了鸡蛋、耐储蔬菜储备，一些地方根据物价变化情况向困难群众发放了价格临时补贴或一次性补贴。

记者了解到，近期各地积极采取多种措施，保障重要民生商品市场供应充足和价格总体平稳，切实做好困难群众基本生活保障工作。

1月18日，居民在广西兴业县“老乡家园”配套建设的平价超市内购买蔬菜。新华社记者 曹祎铭 摄

针对春节就地过年需求增加，为增加蔬菜等重要民生商品市场供应，北京市综合采取“奖励+补贴”模式鼓励大型连锁超市加大采购规模；支持保供企业多渠道组织货源进京，扩大商业库存，确保市场供应。2022年1月1日至14日，全市7大批发市场蔬菜日均上市量同比增加20%以上；2021年11月1日至2022年3月15日期间，免除主要农产品批发市场蔬菜、整车运送5类国产水果进场交易费用。

江苏省南京市引导国有和集体农贸市场发挥示范带头作用，在节日期间正常经营，同时鼓励民营农贸市场开门营业，现有首批172家农贸市场，14家品牌连锁超市、1480个便利店确定在春节假期正常开门营业。上海市22家主要批发市场春节期间均正常开业，开摊率和经营人员留沪率均达到80%以上。

近期，天津、山东、福建、江西、广东等地还通过发放一次性价格补贴、实施春节物资优惠供应等方式，加大对困难群众基本生活保障力度。

国务院常务会议要求，继续做好应对恶劣天气、突发疫情等不确定因素的预案，指导地方在落实疫情防控措施同时，保证骨干交通网络畅通，加强生活物资供应保障，做好疫情封闭地区精细化管理，注重发挥社会力量和社区作用，确保“最后一公里”“最后一米”物资配送畅通。

许正斌说，继续加强疫情地区粮油肉蛋菜果等生活物资市场价格、供应量、储备、绿通车数量等监测，及时掌握市场动态和储备情况；及时指导疫情地区在生产供应、运输保障、储备调用、价格监测等方面，做好生活物资保障等相关各项工作，确保市场供应充足、价格平稳运行。同时，重点协调有关部门为疫情地区生活物资产购运加销提供便利，协调周边省区对疫情地区进行支援，协调有关保供企业对疫情地区加大生活物资保障力度、做好成品粮油储备投放等。

(责编：赵竹青、陈键)