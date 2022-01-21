新华社记者张辛欣

原标题：新华全媒+丨如何看待工业走势、App治理怎样推进、汽车芯片短缺怎样缓解？——工信部有关负责人回应工业通信业热点问题

2021年我国工业经济运行状况如何，2022年走势怎么看？App治理怎样推进？汽车芯片短缺怎样缓解？在20日召开的国新办发布会上，工信部有关负责人对工业通信业热点话题进行回应。

努力克服不利影响 工业经济持续恢复

过去一年，工业经济运行面临的压力不小。大宗商品价格上涨，国际海运紧张等多重因素叠加，在不同程度上影响了市场预期，推高了生产成本。但同时，我国积极采取一系列稳定工业增长的政策举措，努力克服不利影响。

会上发布的数据显示，2021年全年规模以上工业增加值同比增长9.6%，两年平均增长6.1%。其中，制造业增加值同比增长9.8%，两年平均增长6.6%。

“2021年三季度受一些因素叠加影响，工业增速呈现回落态势，但随着助企纾困、能源保供稳价等政策措施效果显现，四季度增幅回升。”工信部总工程师田玉龙说，工业经济恢复增长，为稳定宏观经济增长、助力实现“十四五”良好开局提供了重要支撑。

值得一提的是，产业结构不断优化，产业链供应链韧性得到提升。数据显示，2021年全年高技术制造业增加值同比增长18.2%，工业机器人、集成电路等新兴产品产量同比分别增长44.9%和33.3%。专精特新中小企业规模不断壮大。

工信部运行监测协调局局长罗俊杰坦言，受多重因素影响，2022年一季度工业经济仍面临较大下行压力，要打好工业稳增长“组合拳”“连环招”，全力以赴实现一季度平稳接续。

罗俊杰表示，要发挥投资对稳定工业增长的关键带动作用，积极引导扩大消费需求，做好能源要素保障协调，重点是集中力量解决汽车等领域芯片短缺问题，加速发挥新动能引擎作用。

持续推进App专项整治 完善全链条监管

工信部信息通信管理局局长赵志国说，过去一年，工信部重点聚焦违规调用手机权限、超范围收集个人信息等问题，大力推进App专项整治工作，完善制度标准，强化专项治理，加强技管结合，注重源头治理。

赵志国表示，2021年全年累计开展12批次技术抽检，通报了1549款违规App，下架514款拒不整改的App。全国App检测平台已具备每月18万款App检测能力，开屏弹窗信息“关不掉”“乱跳转”问题基本解决。

2022年，工信部将完善全链条监管，重点突出关键责任链监管，对应用商店、第三方软件开发工具包、终端企业、重点互联网企业等实现监管全覆盖。适时组织开展“回头看”，加强与相关部门协同配合，形成监管合力，营造更安全、更清朗的App应用环境。

此外，会上发布的数据显示，我国累计建成开通5G基站142.5万个。2022年是5G应用规模化发展关键之年，工信部将持续完善5G网络覆盖。

多措并举提升汽车芯片供给能力

罗俊杰说，过去一年，全球集成电路制造产能持续紧张，汽车行业受冲击较大，国内外多家车企因此减产或短期停产。工信部多措并举努力保障芯片供应，维护汽车工业稳定运行。

“随着市场调节机制逐步发挥作用，以及在各级政府、汽车企业、芯片企业的共同努力下，汽车领域‘缺芯’影响正逐渐缓解。”罗俊杰说，但全球集成电路供应链稳定性依然面临严峻挑战，未来较长一段时间内，芯片供应依然处于紧张状态。

“下一步，将与有关国家和地区加强沟通合作，鼓励国内外骨干企业加大投资力度，推动提升芯片全产业链的供给能力。”罗俊杰说，另一方面，促进要素资源的自由流动，营造公平公正的市场环境，推动集成电路产业实现高质量发展。

(责编：赵竹青、陈键)