原标题：下调首付比例！多地楼市调控松动，从公积金买房开始

2022年各地房贷政策的调整动作，自开年便渐渐有了声响。

下调公积金贷款最低首付比例，实行“只认贷不认房”的认定标准，提高公积金贷款最高额度……抢在商业银行贷款调整之前的，是多地公积金贷款政策的松动。

广西北海：降低公积金贷款首付比例

1月12日，北海市住房公积金管理中心发布《关于调整住房公积金贷款政策的通知》，明确了降低公积金贷款的首付比例，北海也成为今年全国首个降低首付比例的城市。

《通知》中最核心的内容是，缴存职工家庭购买第二套住房或申请第二次住房公积金贷款的，最低首付款比例由60%下调至40%。

“此类降低首付的政策，比贷款额度提高、利率下降或者说放款节奏放快更为有效。因为首付比例下调，客观上使得购房者的购房压力明显下降。”易居研究院智库中心研究总监严跃进表示。

北海此番直接“上猛药”，也是因为其楼市正处于非常需要鼓励交易的状态。广西壮族自治区统计局发布的数据显示，北海2021年1-12月累计商品房销售面积279.27万㎡，同比增长3.9%，累计销售额166.92亿元，同比下降4%。

易居研究院中国百城库存报告数据也显示，北海楼市2021年年底去库存周期为23.7个月，总体上处于库存去化相对困难的城市。

下行的房地产市场行情呼吁着政策，严跃进认为，预计后续全国其他城市也会积极跟进，甚至包括商业银行贷款等方面也会有降低首付的动作和表现。

四川自贡：取消“认房又认贷”

1月18日，四川省自贡市住房公积金管理中心发布《关于调整住房公积金政策相关问题的通知》，放宽了住房套数认定政策，实行“只认贷不认房”的认定标准。

通知明确，既无住房公积金贷款记录又无尚未完清的住房商业贷款，按首套房贷款政策执行；有一笔已结清的住房公积金贷款记录或一笔尚未完清的住房商业贷款，按二套房贷款政策执行。

此前，自贡对公积金贷款首套房的认定标准为“认房又认贷”：房屋登记信息系统中无成套住房，征信报告中既无住房公积金贷款记录又无尚未完清的住房商业贷款。

“换句话说，不管有没有住房，只要没有公积金贷款记录或没有未偿清商贷，都可以按首套房的方式进行。”严跃进解释称，类似规定显然降低了门槛，使得更多购房者可以按照首套房的比例认购住房，即从首付40%下调到20%，显然具有非常好的刺激效应。

58安居客房产研究院分院院长张波认为，自贡实行“认贷不认房”的政策，实际就是调控的放松，住房套数的认定由“双标尺”减为“单标尺”，对于提升市场成交有一定帮助。

自贡市公积金中心曾在《自贡市住房公积金2020年年度报告》中披露，2016年至2018年，由于政策性因素，该市公积金存缴增速保持在10%以上；2019、2020年增速回落至3%左右，增长放缓。公积金缴存扩面增长乏力的现象已经出现。

“这一政策对改善人群有一定利好，如前期未使用公积金贷款，换房过程中按首套房来执行，首付条件和贷款利率都会更为有利。”张波表示。

提振市场信心，促进合理住房需求释放

除了上述两地，近期还有南宁、青岛、济南、马鞍山、宁波等多个城市调整了公积金细则，内容包括提高公积金贷款最高额度、放宽公积金贷款次数、户籍限制、贷款条件以及生育二孩三孩提升贷款额度等。

早在2021年四季度，多地已经开始进行公积金政策的调整。中指研究院指数事业部研究副总监陈文静指出，2021年底公积金政策调整多对针对人才、新市民等群体。

“今年以来，部分城市调整认贷不认房的认定标准、下调最低首付比率等，公积金调整的力度不断加强，覆盖范围亦在进一步扩大。”陈文静认为，公积金政策的调整一定程度上有利于提振市场信心，促进合理需求的积极释放。

中央经济工作会议提出“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求”。何为合理住房需求？银保监会此前表示，现阶段，要根据各地不同情况，重点满足首套房、改善性住房按揭需求。即合理住房需求既包括刚性自住需求，也包括改善性住房需求。

陈文静认为，短期看，预计房地产信贷环境将持续改善，接下来将有更多城市跟进调整公积金政策，但公积金限贷认定标准的放宽或更多的在中小城市推进，大城市调整预期较小。 (左宇坤)

(责编：赵竹青、陈键)