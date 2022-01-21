新华社记者于文静、王悦阳

原标题：新华全媒+丨米袋子、菜篮子产品如何保障？怎样确保农田是良田？——农业农村部有关负责人详解“三农”热点问题

我国2021年农业农村经济运行成绩单日前“出炉”。米袋子、菜篮子产品如何稳产保供？怎样确保农田是良田？如何发展产业巩固脱贫成果？在国新办20日举办的新闻发布会上，农业农村部有关负责人回答了公众关注的热点问题。

米袋子：打好夏粮丰收硬仗

2021年我国粮食产量创历史新高，达到13657亿斤。今年如何继续确保百姓米袋子量足价稳？

农业农村部提出，粮食生产要稳面积、提产能，稳口粮、稳玉米，扩大豆、扩油菜。

农业农村部总农艺师、发展规划司司长曾衍德表示，要严格落实粮食安全党政同责要求，特别是在即将到来的春耕中要落实好晚播麦促弱转壮等关键措施，打好夏粮丰收硬仗，确保全年粮食产量保持在1.3万亿斤以上。同时，扩种大豆，统筹抓好油菜、花生等油料生产。

大豆玉米带状复合种植是今年农业农村部扩大大豆油料生产的主推技术措施。

农业农村部种植业管理司司长潘文博介绍说，2021年全国大豆玉米带状复合种植面积达到700多万亩，模式已基本成熟。农业农村部将在适宜品种、适宜机具、适宜除草剂等环节进一步完善提升，力争今年新增面积1500万亩。

去年冬麦区发生严重秋汛，小麦播期推迟。潘文博说，党中央、国务院及时出台扶持政策，各地采取了超常规举措。据农情调度，冬小麦的面积基本落实并保持稳定。小麦的生育期比较长，回旋余地大，只要冬前播下去、开春后管理措施跟得上，夺取丰收有希望。

菜篮子：供给有保障

春节即将来临，菜篮子产品稳产保供情况如何？

农业农村部市场与信息化司司长唐珂表示，今年春节和冬奥会、冬残奥会期间，肉蛋奶果菜鱼供应总量充足，可以满足城乡居民消费需求。

农业农村部数据显示，2021年我国生猪生产恢复目标任务提前半年完成，猪肉产量显著增长，基本回到历史正常年份水平，牛羊肉、禽肉、奶类产量均创历史新高，渔业生产稳定，水产品产量充足，水果市场总量足、品种多，价格较为稳定。

据介绍，当前全国蔬菜在田面积约8000万亩，同比增加200多万亩，预计未来3个月蔬菜供应总量1.7亿吨，同比增加350万吨，加上冬储蔬菜，可供每人每天约3斤菜。

唐珂说，后期部分地区可能出现阶段性不利天气，农业农村部将会同有关部门和地方，重点做好稳定生产、畅通流通、抓好应急和确保安全等工作。分区分类抓好“南菜北运”基地、北方设施蔬菜大省、大中城市等重点地区冬春蔬菜生产，持续抓好畜禽水产养殖，不断提升市场供应能力。

高标准农田：确保建设质量

耕地是粮食生产的命根子，如何确保农田是良田？

农业农村部农田建设管理司司长郭永田表示，2021年我国建成1.0551亿亩高标准农田，同步发展2825万亩高效节水灌溉。

据了解，高标准农田建设取得明显成效，为调动农民种粮积极性、确保粮食安全发挥了重要基础支撑作用。根据调查，高标准农田项目区比非项目区的机械化水平提高15个至20个百分点，节水、节电、节肥、节药效果明显，亩均节本增效可达500多元。

今年农业农村部将落实新一轮高标准农田建设规划，确保到2022年累计建成10亿亩高标准农田，以此稳定保障1万亿斤以上粮食产能；到2025年建成10.75亿亩高标准农田，同时改造提升1.05亿亩高标准农田，以此稳定确保1.1万亿斤以上的粮食产能。

郭永田说，在进一步争取增加中央投入的同时，将指导支持各地进一步巩固和拓展农田建设筹资渠道，构建多元化筹资机制。同时，进一步调动各地建设主动性和积极性，运用国务院督查激励措施，对进展快、成效好的地区予以激励和支持，对没有完成任务的地区进行约谈通报，督促整改。

脱贫地区：实施特色产业提升行动

2021年脱贫地区特色产业发展壮大，巩固拓展脱贫攻坚成果的基础更加牢固。下一步如何发展产业？

曾衍德介绍说，中央财政衔接推进乡村振兴补助资金用于产业发展的比重超过50%，每个脱贫县都形成了2至3个特色主导产业，脱贫人口人均实现产业增收2200元以上。脱贫劳动力务工规模达到3145万人。

他表示，在脱贫地区，壮大了一批特色主导产业，打造了一批集聚发展的产业园区，培育了一批联农带农的经营主体，创响了一批小而精的特色品牌。其中，认证绿色、有机、地理标志农产品数量近1万个，四川苍溪猕猴桃、内蒙古兴安盟大米、湖南永顺莓茶等一大批特色农产品品牌享誉全国。

下一步，农业农村部将以提升特色产业规模和质量、提高脱贫人口经营性收入为目标，以实施特色产业提升行动为抓手，突出全产业链开发、龙头带动和联农带农，做实产业规划，落细帮扶政策，优化指导服务，确保脱贫成效更可持续。

(责编：赵竹青、陈键)