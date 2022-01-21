原标题：记者调查“指尖上的粮食浪费”问题

编者按

仓廪实，天下安。党的十八大以来，各地各部门深入贯彻执行反食品浪费法，采取有效措施，推进“光盘行动”，大力整治浪费之风，“舌尖上的浪费”现象有所改观，特别是群众反映强烈的公款餐饮浪费行为得到有效遏制。

然而，随着经济社会快速发展，在人们生活中，浪费粮食的现象仍然较为常见，特别是在节假日期间，这一问题尤为突出。为进一步抵制餐饮浪费行为，推进形成“厉行节约、反对浪费”的社会风尚，本报记者近日深入一线调查餐饮浪费问题，从今天起在法治经纬版推出系列报道，敬请关注。

● 为在外卖行业占领一席之地，不少外卖商家通过设置起送额度、优惠满减、半份菜等活动开展营销，吸引消费者。然而，这些活动背后却滋生着大量的餐饮浪费问题

● 外卖平台的“凑单满减”促销手段，会诱导消费者购买原本不需要的食品。一些消费者原本没有那么大的需求，但看到满减优惠之后又觉得很划算，一冲动就多消费了，造成了更多的浪费

● 外卖平台需要进一步优化相应的营销机制。在点餐的页面上以醒目的方式提示消费者按需适量点餐，并明确标注餐品的规格、风味、建议消费人数等信息，建立消费者点餐的积分奖励机制，引导消费者理性消费

又到了午饭时间，北京一建筑公司职工张洋熟练地打开手机上的外卖软件，准备为自己挑选一份可口的饭菜。一份小炒肉加一份米饭总价22元；再加一份米饭总价升至25元，但按照“满25元减5元”的满减规则，最终只需要支付20元。

张洋自然要选择后者。点击支付，送餐上门，吃饱后，张洋把多余的那份米饭扔进了楼梯间的垃圾桶。

类似的场景每天都在发生。近年来，外卖行业迅速兴起，截至2021年6月，我国网上外卖用户规模达4.69亿。为在外卖行业占领一席之地，不少外卖商家通过设置起送额度、优惠满减、半份菜等活动开展营销，吸引消费者。然而，《法治日报》记者在近日的走访调查中发现，这些活动背后却滋生着大量的餐饮浪费问题。

设置起送额度

不得已多点菜

“其实我也不想多点，点多了也浪费，但很多时候金额不够就不给配送。”张洋说着，打开手机向记者展示外卖平台上她经常光顾的几家店铺。从店铺公告中可以看到，商家设置的起送额度基本在20元上下，如果张洋所点的金额未达到要求，则无法下单。

张洋告诉记者，因为单位离家较远，加上单位不提供午餐，所以平时她都“叫外卖”，为了达到配送额度，经常不得不点了主餐后再加个鸡蛋或加根香肠，“饭量就这么大，浪费不可避免”。

这样的经历，很多人都遇到过。

北京一传媒公司职员李月月深有同感地举例说：“前天，我在外卖平台上点了一份14元的砂锅土豆粉，其实已经够吃了，但由于不满起送额度，只能又多点了一份6.6元的鸡排。结果鸡排咬了两口就扔了。”

根据受访者反映的情况，记者打开外卖平台随机挑选了10多家店铺发现，这些店铺基本都设置了起送额度，起送额度大多在15元至50元间，部分海鲜店铺的起送额度高达80元至158元。如果最终下单金额达不到起送额度，平台则显示“不满起送额度”，无法下单。

有一家店铺没有设置起送额度，但记者进行点餐时却发现，这不过是商家的套路——10元以下及折扣商品的简介中均注明“单点不送”的字样。倘若点两份折扣商品，第二份商品恢复原价，实际所付金额仍然为20元左右。

“花样套路实在是太多了，真是应了‘买家不如卖家精’这句老话。”经常点外卖的吉林长春市民周欣雨说，她还遇到过这样的套路——满20元起送，但店铺里的套餐价格都是19.9元，消费者不得不搭配其他食品才能下单。

“这无异于花钱买浪费。”周欣雨说。

各种优惠叠加

多点菜“划算”

“满25减5、35减10、45减15……”在外卖平台随意点开几家店铺，就能发现各种满减优惠。此外商家和平台还发布外卖红包、津贴优惠等各类优惠活动，有的优惠还能叠加，以此吸引消费者。

在张洋的办公桌上，放着很多瓶可乐。她笑言，这都是“叫外卖”时满减优惠得来的，比如点餐达到30元，发现满35元减10元，再点六七元一瓶的可乐，价格反而降到了27元。后来可乐太多她就点一些小吃，吃不完就只能扔了。

记者采访发现，用满减优惠来吸引顾客，在外卖行业已是常规手段。商家一般会按照消费金额由低到高设置不同的优惠档位，买得越多，优惠幅度越大。正是在这种机制下，一些消费者难抵诱惑，加点了一些原本不必要的餐饮，浪费也就不可避免了。

在北京一高校学生姚兰看来，对于消费者来说，这里面实际上只有浪费，压根没有“优惠”可言。

她举例说，她学校附近有一家煎饼店，到店里买一个煎饼价格8元，但在外卖平台上的定价为17元，然后店铺有各种满减优惠券和红包，买一份煎饼加两根烤肠的价格，竟然比一份煎饼加一根烤肠的价格还便宜，“反正算来算去，东西买多了，实际上价格一点不便宜，比去店里买贵多了”。

此外，记者在查看平台商家满减活动规则时发现，在选购商品时，商品实际价格后方会标注到手预估价格，如一家韩式外卖店内，一份肥牛泡菜汤和一份米饭定价41.8元，下方红色字体标注“到手预估27.8元”，在选购菜品页面下方黄色字体标注“再买11.2元，可再减6元”，并在括号内设置“去凑单”的提示。

点击“去凑单”后，页面中会显示店铺内价格相对较低的饮品或单加菜品，当再添加一份80克、标价12元的年糕时，总价格只增加4元。此时页面上黄色凑单提示更换为“再买32.2元，可再减7元”，直至选购到店家设置最高满减金额“满118减35”后，不再有新的凑单提示。

“这些凑单提示，就是一步步‘引诱’消费者消费。”张洋说。

北京一集团公司员工陈志平时比较喜欢领取各类优惠券，近期他发现了一个新的渠道可以领取到外卖红包，且满减优惠可以与外卖红包叠加使用，让外卖价格看起来更加划算。

“虽然看似更划算，但买来后发现根本吃不完，扔掉的时候也觉得很浪费，挺愧疚的。”陈志说。

无锡数字经济研究院执行院长吴琦说，外卖平台的“凑单满减”促销手段，会诱导消费者购买原本不需要的食品。一些消费者原本没有那么大的需求，但看到满减优惠之后又觉得很划算，一冲动就多消费了，造成了更多的浪费。

“满减优惠、设置起送金额这些现象应该被禁止。外卖商家不能仅仅从自身盈利的角度考虑问题，还需承担一定的社会责任。”中国人民大学农业与农村发展学院教授郑风田直言。

小份菜受青睐

定量标准欠缺

随着反食品浪费理念的深入人心，越来越多的消费者呼吁“小份菜”“半份菜”。《北京市反食品浪费规定》提出，入网餐饮服务经营者应当在餐品浏览页面标注餐品规格、参考分量、口味、建议消费人数等信息，推广小分量、多规格餐品或者可选套餐。

但记者查看外卖平台发现，很多店铺并没有设置小份菜选项，还有部分店铺虽然标注有小份菜，但只有“小份菜”，没有“大份菜”可选。在菜品详情页，商家普遍会标注菜品所用的主辅料，但很少会标明每种用料的克数。

郑风田认为，餐品注明规格、热量等信息是完全可以实现的，欧美不少国家就是这么做的。从健康的角度讲，每个人每天都需要摄入一定的热量和蛋白质含量，如果餐品有明确标识，消费者在购买时就能自行计算，减少浪费，养成科学健康的饮食习惯。

北京在读研究生杨岚平时比较喜欢点外卖，在她看来，按照当下一些商家推出的“小份菜”“半份菜”，只是便宜了商家自己，消费者很难得实惠，对反食品浪费的作用也不大。

她分析说，很多“小份菜”“半份菜”的菜量只有“大份菜”的三分之一，价格却是“大份菜”的一半，而且很多商家明确单点一个小份菜不予配送，于是用满减优惠和优惠券点了多个小份菜，加上还要多用打包盒，消费者点个外卖的支出一下子就高出不少，还造成不少浪费。

记者随后进行了尝试，在外卖平台上点了同一个菜的大份和小份进行对比，果然如杨岚所言，小份菜菜量只有大份菜的三分之一，价格接近大份菜的一半。有商家告诉记者：因为小份菜和大份菜的烹饪方法和流程是一样的，做小份菜，厨师的工作量增加了，要用要洗的餐具也多了，时间、人力、物力成本都上升了，所以单价更贵一些。

常见图文不符

不标具体分量

记者在采访中发现，平台商家不标注饭菜分量，或图文不符、食材质量不过关、商家没看备注等情况同样会导致浪费现象。

“商家发出来的图片非常精美，食物十分诱人，然而送到后却让人大失所望、大倒胃口。”李月月说，有时候，送来的外卖食材不新鲜，用的油质量有问题，卖相、口味都很差，没吃两口就扔了。

周欣雨对此感同身受。她举例说，上周她点了一份烤鸭外卖，从图片、评论来看，该店铺烤鸭制作精美、好评如潮。但送到后她发现，烤鸭卖相难看，有一股腥味，吃了几口就扔了，“我严重怀疑好评是刷出来的”。

类似的情况张洋也遇到多次。另外，张洋不喜欢吃葱和姜，每次点外卖时都会在订单上备注“不吃葱姜”，但有的商家没有注意看备注上顾客的“忌口”，收到这样的饭菜，她只能扔掉。

陈志对外卖餐食的口味倒不挑剔，让他不满的是，很多外卖商家对餐食不标注分量，常常导致自己多买而造成浪费。就拿米饭来说，陈志一顿大概要吃5两左右，但不同商家之间，一碗饭的分量千差万别，有的买一碗就够了，有的买3碗都不够。保险起见，陈志一般都点3碗。

实际上，反食品浪费法规定，“餐饮外卖平台以显著方式提示消费者适量点餐、理性消费”。

但记者查看多个外卖平台发现，相关规定并未得到严格落实。有的平台找不到相关提示，还有平台在点餐页面没有任何提醒，到了支付页面才能在上方看到一行小字，“请适量点餐，避免浪费”。

“我从没有注意到有这样的提示。就算有，还不是想点多少点多少，而且不标注分量，哪知道点多了点少了。”陈志说。

解决逐利问题

各方共同发力

有机构测算，如果每单外卖浪费的粮食是1两，一年下来浪费粮食的总量超过17亿斤。如果按一个人一天两斤口粮算，17亿斤粮食够我国上海市常住人口吃34天。

中科院地理科学与资源研究所研究员成升魁长期关注食品浪费问题。他认为，外卖行业是一个新的餐饮消费业态，其背后的浪费问题也要引起足够高的关注。外卖行业的浪费，主要体现在没有充分考虑到消费者的差异性。

在上海社科院绿色数字化发展研究中心主任李易看来，外卖平台有能力引诱消费者多消费，也完全有能力通过算法引导消费者合理消费，只是缺乏这样做的积极性。

“资本要逐利，当然希望在相同时间内消费更多。对于一些外卖平台来说，可能没有什么积极性或者动力来主动劝阻民众，通过算法去计算哪些人、哪些家庭其实并不需要点那么多，然后提醒消费者少点一些。真正要达到节约粮食的目的，还需要走很长一段路。”李易说。

“消费者的饮食习惯不同、饭量不同，外卖行业要提供更多样化的选择，充分考虑消费者的饮食差异。比如从分量上，提供半份菜、小份菜；从口味上，提供更多种类的搭配。有差异化的选择是外卖减少浪费的重要途径之一。”成升魁说，这样有利于餐饮消费朝着更高质量发展，而向定制化方向发展就是外卖行业的高质量发展。

在他看来，外卖平台同样要承担一定的社会责任，不应该简单将追求利润作为唯一的目标。平台本身掌握了一定的消费者数据，可以根据大数据分析出消费者饮食趋势，引导消费者合理消费。如果只追求盈利，没有适应国家整体对餐饮业发展的规划，就很难实现可持续发展。行业协会应该进行研究，平衡各方利益，要求各方积极承担社会责任，共同朝着更加绿色健康、节俭的方向发展。

国家发改委等部门近日印发的《反食品浪费工作方案》，以及2021年4月29日实施的《中华人民共和国反食品浪费法》都明确，餐饮外卖平台应当以显著方式提示消费者适量点餐，餐饮服务经营者不得诱导、误导消费者超量点餐；对诱导、误导消费者超量点餐造成明显浪费的餐饮服务经营者，给予警告或处以罚款。

吴琦认为，在整个社会倡导节约、反对浪费的大背景下，外卖平台需要进一步优化相应的营销机制。在点餐的页面上要以醒目的方式提示消费者按需适量点餐，而且要明确标注餐品的规格、风味、建议消费人数等信息，建立消费者点餐的积分奖励机制，引导消费者理性消费。从餐馆层面，平台应该加大对推出半份菜、半份饭餐馆的支持力度，比如降低佣金费率、提供数字化支持等。

（文中消费者均为化名）

（记者 赵 丽 实习生 杨轶男）

(责编：赵竹青、陈键)