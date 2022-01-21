原标题：汽车安全召回将探索推进“沙盒监管”制度

新华社北京1月20日电（记者赵文君）市场监管总局正会同有关部门，加紧制定汽车安全“沙盒监管”制度试行意见，针对车辆应用的前沿技术进行深度安全测试，引导企业更深层次查找问题、改进设计、降低风险。

这是记者20日从市场监管总局获悉的。“沙盒监管”是在严防风险外溢的前提下，尽可能创造一个鼓励创新的规则环境。近5年来，我国汽车安全召回平均每1.6天发生一次，汽车企业主动发现问题，主动召回已成为常态。2021年，我国共实施汽车召回232次、涉及车辆873万辆，召回数量同比增加29%。

缺陷产品召回是产品质量安全监管的重要手段。据统计，99.9%的汽车召回和50%以上的电子电器产品召回，都是产品符合标准但经使用后发现仍然存在危及人身财产安全的危险，这需要企业在设计、生产及售后服务等环节持续进行技术改进与质量提升。

据介绍，市场监管总局已建立新能源汽车事故报告制度，要求新能源汽车生产企业落实产品安全主体责任，主动报告事故信息；规范汽车远程升级（OTA）技术在召回中的应用，明确生产者OTA备案义务，开展安全评估，确保汽车企业依法依规履行缺陷召回法定义务，切实消除安全风险。

此外，在消费品召回领域，市场监管总局搭建了国家缺陷消费品召回综合管理信息平台，实现全国缺陷线索信息联动共享。2021年，全国共实施消费品召回549次，涉及产品723万件，主要涉及儿童用品、电子电器、家用日用品等。

(责编：赵竹青、陈键)