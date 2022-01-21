原标题：2021年全国规模以上工业增加值同比增长9.6%

“2021年，全国规模以上工业增加值同比增长9.6%，两年平均增长6.1%。”在国务院新闻办公室20日举行的新闻发布会上，工业和信息化部总工程师田玉龙表示，2021年我国工业经济克服新冠肺炎疫情多点散发、生产要素供给趋紧、大宗商品价格持续高位等不利因素，总体保持恢复性增长。

受一些因素叠加影响，2021年三季度工业经济增速呈回落态势，但随着助企纾困、能源保供稳价等政策措施效果显现，四季度增幅回升。全年制造业增加值同比增长9.8%；工业产能利用率达77.5%，比上年提高3个百分点；规模以上工业出口交货值同比增长17.7%。

“2021年，41个工业大类行业中有39个保持增长，15个行业增速超过两位数。”田玉龙说，原材料制造业增加值同比增长5%，利润同比增长92%，其价格上涨对工业利润增长贡献率达六成。装备制造业增加值同比增长12.9%。电子行业受“宅经济”和外需拉动，增加值和出口交货值均保持两位数增长。在抗疫物资需求拉动下，医药制造业增加值同比增长24.8%。

值得一提的是，在投资拉动下，2021年高技术制造业增加值同比增长18.2%，工业机器人、集成电路等新兴产品产量增长较快，规模以上工业机器人同比增长30.8%，3D打印装备同比增长27.7%，新能源汽车产销量均超过350万辆，同比增长1.6倍。“大数据、云计算、区块链等关键核心技术取得突破，5G、工业互联网快速发展，这些都为制造业数字化转型提供了有力支撑。”田玉龙介绍，目前有影响力的工业互联网平台已经超过150个，“5G+工业互联网”在建项目超过2000个。

当前，全球疫情走势仍存变数，国内供给约束隐忧犹在，消费和投资需求依然偏弱，2022年一季度工业经济面临较大下行压力。工业和信息化部运行监测协调局局长罗俊杰认为，要发挥投资对稳定工业增长的关键带动作用。工信部将会同相关部门和地方政府建立重大项目调动服务机制，鼓励支持企业加大投入，引导金融机构加大对企业数字化、绿色化改造的支持力度。

“缺芯”“缺柜”“缺工”等问题长期困扰企业发展，如何精准打通产业链供应链堵点卡点是未来工作重点。罗俊杰建议，加强能源、物流、用工等要素保障协调，优先保障重点产业链供应链稳定运行，特别是要着力解决汽车等领域芯片短缺问题，畅通关键零部件供应渠道。（记者李芃达）

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