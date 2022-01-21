原标题：中科院颁发2021年度系列奖项 10人获青年科学家奖

中国科学院(中科院)20日发布消息说，该院当天在2022年度工作会议上公布了其2021年度系列奖项，其中，8个研究集体和2名科研人员获杰出科技成就奖、10名青年科研人员获青年科学家奖、10个团队获科技促进发展奖。中科院2021年度人物和年度团队名单也揭晓公布。

中科院化学研究所二维碳石墨炔研究集体、海洋研究所研究员侯保荣、中国科学技术大学教授俞书宏、国家天文台月球与深空探测地面应用系统研究集体、生态环境研究中心饮用水水质风险识别与控制研究集体、西北生态环境与资源研究院冰冻圈科学研究集体、高能物理研究所慧眼空间天文望远镜研究集体，以及中科院空天信息创新研究院、力学研究所、长春光学精密机械与物理研究所的相关研究集体等，共8个研究集体和2名个人获2021年度中科院杰出科技成就奖。

中科院物理研究所研究员金魁、地理科学与资源研究所研究员汤秋鸿、微生物研究所研究员王奇慧、生物物理研究所研究员李栋、半导体研究所研究员游经碧、信息工程研究所研究员陈恺、金属研究所研究员马英杰、长春光学精密机械与物理研究所研究员徐伟、上海微系统与信息技术研究所研究员陶虎、南京地质古生物研究所研究员王博，这10位青年科研人员获2021年度中科院青年科学家奖。

中科院工程热物理研究所先进轻型航空发动机关键技术创新及应用团队、微电子研究所集成电路先进封装与系统集成关键技术研发与产业化团队、大连化学物理研究所新一代液流电池储能技术及产业化团队、深圳先进技术研究院医学影像技术装备自主创新与转化团队、沈阳应用生态研究所东北玉米保护性耕作“梨树模式”研发与应用团队、沈阳自动化研究所“潜龙”系列深海资源勘查自主水下机器人研发及应用团队、东北地理与农业生态研究所东北黑土地退化机理与保护利用关键技术及应用团队、水生生物研究所生物生态协同的水质改善和稳态水生态系统构建关键技术及应用团队、地理科学与资源研究所工业污染场地修复关键技术与应用团队、武汉分院科技合作团队，这10个团队获2021年度中科院科技促进发展奖。

中科院2021年度人物和年度团队方面，中科院地质与地球物理研究所研究员李献华、上海光学精密机械研究所研究员王文涛获评2021年“中国科学院年度创新人物”，城市环境研究所研究员赵景柱、苏州生物医学工程技术研究所研究员崔崤峣获评2021年“中国科学院年度先锋人物”，昆明植物研究所研究员李恒、新疆生态与地理研究所研究员徐新文获评2021年“中国科学院年度感动人物”，天津工业生物技术研究所人工合成淀粉团队、空间应用工程与技术中心空间站科学实验柜研制团队获评2021年“中国科学院年度团队”。

据介绍，中科院杰出科技成就奖授予中科院院属单位在近5年内完成或显示影响的重大成果的研究集体或个人。中科院青年科学家奖表彰中科院一批在科学技术创新活动中涌现出的先进人物和作出重要贡献的青年专家。中科院科技促进发展奖表彰中科院科学技术研究面向国家地方需求、经济社会发展，鼓励在服务国民经济、社会发展、社会公益等科技创新活动中作出重要贡献的团队。中国科学院年度人物和年度团队授予在中科院各个战线上作出重要贡献的个人和团队，尤其是在重大科技成果及标志性进展中作出突出贡献的个人和团队。(记者 孙自法)

(责编：赵竹青、陈键)