原标题：汽车领域“缺芯”问题正逐步缓解

昨天，国新办举行新闻发布会，介绍2021年工业和信息化发展情况。工业和信息化部总工程师、新闻发言人田玉龙介绍，去年全年全国规模以上工业增加值同比增加9.6%，两年平均增长6.1%。去年三季度工业增速曾一度下滑，四季度随着我国振作工业经济政策措施效果显现，下滑势头得到了扭转，工业经济增速逐步回升。

在产业转型升级方面，田玉龙指出，2021年制造业数字化转型步伐加快，工业互联网创新发展成效显著，网络平台安全体系已打造成型，“5G+工业互联网”已经形成了20个典型应用场景和10个重点行业领域的实践活动，创新应用水平处于全球第一梯队。此外，新兴产业保持了较快发展，特别是新能源汽车发展迅猛，2021年产销均超350万辆，同比增长1.6倍。

2021年全球集成电路制造产能持续紧张，各行各业都陆续面临着“缺芯”的问题，对全球产业发展业绩造成了较大的影响。特别是汽车产业受到冲击最大，国内许多家车企出现减产或短期停产问题。工信部新闻发言人、运行监测协调局局长罗俊杰表示，汽车领域的“缺芯”问题正在逐步缓解，但未来较长一段时期内，芯片供应仍将处于紧张状态。下一步，工信部将与有关国家和地区加强沟通合作，鼓励国内外的骨干企业统筹加大投资力度，推动提升芯片全产业链供应能力。（记者 董鑫）

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