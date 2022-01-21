原标题：侯保荣院士荣获2021年度中国科学院杰出科技成就奖

1月20日，中国科学院召开年度工作会议，中国工程院院士、中国科学院海洋研究所研究员侯保荣获得2021年度中国科学院杰出科技成就奖。

侯保荣工作照

侯保荣是我国海洋环境腐蚀与防护领域的学科带头人，1970年入职中国科学院海洋研究所工作，50多年来一直坚守在海洋腐蚀与防护工作第一线，致力于海洋腐蚀与防护机理研究、技术研发和产业转化。

作为他的代表性成果之一，侯保荣系统地开展了海洋浪花飞溅区腐蚀机理与防护技术研究。通过开辟海洋腐蚀环境模拟实验，建立了海洋腐蚀环境的理论体系，提出了海洋浪花飞溅区是我国腐蚀防护“短板”问题；形成了由矿脂防蚀膏、矿脂防蚀带、密封缓冲层和防蚀保护罩组成的复层矿脂包覆防腐蚀技术（PTC），表面处理简单、施工方便，可带水、带锈施工，有效隔绝海水和抵御机械损伤。

他致力产学研合作，与青岛迪恩特新材料科技有限公司建立稳定合作，形成了一套完整的自动化生产线，实现了PTC技术在国内的首次规模化、标准化生产，保障了产品性能达到国家标准GB/T32119-2015要求，具有中国计量认证机构（CMA）的合格检测报告，打破国外技术垄断，生产能力满足重大工程需要。

侯保荣与合作企业还探索了科研成果转化应用的新道路，为PTC技术注册了商标和防伪标识。此外，侯保荣团队研发了氧化聚合包覆防腐技术（OTC）、柔韧性钢筋混凝土涂层技术（FCC）等成果，填补了国内技术空白。这些技术累计服务国内外港口码头、海洋平台、大型装备等110余项国家重大工程。

多年来，侯保荣先后承担国家重大科研计划30余项，出版专著9部，主编论文集10部，发表SCI论文500余篇，授权专利100余项，制定国家和地方标准10余项。作为首席科学家主持完成我国最全面系统的腐蚀调查，摸清了我国腐蚀成本，出版170余万字的《中国腐蚀成本》专著。先后荣获国家科技进步二等奖、山东省科学技术最高奖、山东省技术发明一等奖、山东省科技进步一等奖、中国腐蚀与防护最高工程成就奖、何梁何利科技进步奖、美国腐蚀工程师协会（NACE）科技成就奖及NACE卓越组织奖等众多奖项。

2021年，侯保荣作为唯一获奖者荣获联合国世界腐蚀组织（WCO）颁发的首届世界腐蚀成就奖。据悉，中国科学院杰出科技成就奖授予院属单位在近五年内完成或显示影响的重大成果的研究集体或个人，每年评选一次，每次获奖总数不超过10个，侯保荣是两项个人奖的获奖人之一。

（文中图片由受访者提供）

(责编：赵竹青、陈键)