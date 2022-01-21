人民网北京1月21日电 （记者王连香）2022年1月21日上午6时20分，随着G8801次列车从清河站开出，标志着京张高铁冬奥列车开启赛时运输服务；8时10分含有“5G”超高清演播室“瑞雪迎春”复兴号智能动车从清河站开出，一站直达太子城站，负责担当清河至太子城站之间的运输任务。

京张高铁为冬奥会及冬残奥会提供运输服务时间自1月21日起至3月16日止，共计55天。在严格执行冬奥疫情防控有关规定的基础上，中国铁路北京局集团有限公司（以下简称北京局集团公司）共安排冬奥列车40对，其中基本线17对，包括清河-太子城5对、清河-崇礼5对、清河-延庆7对，在冬奥会运输期间每日开行；预备线23对，包括清河-太子城15对、清河-延庆8对，根据基本线售票情况和冬奥会临时运输任务视需开行。在开幕式、闭幕式人员集中时段，还将增开专列保障运输。按照冬奥列车运行图，清河站至延庆、太子城、崇礼站分别26分钟、50分钟、65分钟可达。

在落实疫情防控要求和加强乘车组织方面，北京局集团公司对京张高铁清河、延庆、太子城、崇礼4个冬奥服务车站，自1月21日至3月16日实行为期55天的闭环和非闭环管理，闭环人员实施“点对点、一站式”管理，与普通旅客互不交集。闭环区落实“五固定一封闭”：固定车厢、固定站台、固定通道、固定上客落客交通接驳区域、固定站车工作人员，实行全封闭管理；非闭环区正常进站、乘车测温、安检，始发按不同席别各抽测一节车厢、中途抽测一次。冬奥运输服务使用专用车厢和专用列车，不与其他直通旅客列车交叉使用。每日运输任务完成后，动车组列车进行全面消毒。清河-崇礼列车均只停靠太子城，其他冬奥会列车沿途不安排停站。

据悉，冬奥列车设置闭环和非闭环车厢，中间由隔离车厢进行分隔。智能复兴号的隔离车厢为6车、1-5号车厢为闭环车厢，普通复兴号列车的隔离车厢为5车、1-4号车厢为闭环车厢。闭环车厢内的客运、检修、列车服务等均由闭环内人员进行，闭环和非闭环人员不会交集。

普通旅客进站从车站西进站口经安检、测温、核验，乘扶梯到二楼候车厅经（1-8A）检票口乘扶梯到站台乘车（市郊列车为地下市郊列车进站口），出站下车后乘出站扶梯经出站地道从出站口出站。

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