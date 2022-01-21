原标题：每秒15000个！细胞分类速度创下新纪录

美国BD医疗技术公司20日宣布，其与欧洲分子生物学实验室合作进行的一项研究，对流式细胞术进行了重大创新，该创新增加了荧光成像和基于图像的决策，以极高的速度对单个细胞进行分类。其基于每个细胞的视觉细节，而不仅仅是生物标志物的类型或数量。这项新技术有可能改变免疫学、细胞生物学和基因组学研究，并实现基于细胞的新疗法开发。该成果21日将以《科学》封面故事的形式发表。

传统上，细胞分选仪通过对细胞上或细胞内的某些生物标志物（例如蛋白质）进行识别和量化来进行操作。BD的新创新，称为BD CellView？图像技术，可以每秒15000个细胞的速度捕获流经系统的单个细胞的多幅图像，并且还增加了以前不可能的功能，即基于以这种速度对单个细胞进行详细的微观图像分析来对细胞进行分选。

通过将成像添加到传统的生物标志物识别和量化中，新技术不仅可识别细胞中是否存在以及存在多少生物标志物，还可确定其位置或它在细胞内的分布方式。通过使用这项技术对生物标志物的分布进行成像，研究人员可获得以前在传统流式细胞术实验中不可见的细胞的详细信息，这使他们能够回答复杂的生物学问题，例如细胞如何生长、发挥功能和相互作用，或研究细胞内病毒或蛋白质的确切位置，所有这些都以极快的速度进行。

BD公司董事长、首席执行官兼总裁汤姆·伯兰表示：“这一突破基本上等同于研究人员观察显微镜，识别感兴趣细胞的特定特征，并根据他们所看到的，对每个单独的细胞进行分类以进行进一步分析，所有这些都以每分钟近100万个细胞的速度进行。与传统流式细胞术方法相比，该技术可分析超过1000倍的数据量，并根据图像以每秒15000个的速度对细胞进行分类。”

在《科学》杂志发表的研究中，研究人员使用BD CellView？图像技术研究了NF-κB通路的调节剂，这是一种在细胞免疫和应激反应中起重要作用的蛋白质复合物。研究团队通过跟踪RelA的位置来测量该通路中的活性，RelA是一种在激活时从细胞质移动到细胞核的蛋白质。使用BD CellView？图像技术，研究人员能够在数小时内识别出这一重要细胞通路的几种新型调节剂，而不是使用传统方法所需的数天时间。这一结果对加快基因组研究和治疗发现的步伐具有广泛的意义。（记者张梦然）

(责编：赵竹青、陈键)