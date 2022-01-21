人民网北京1月21日电 （记者杜燕飞）“截至目前，北京银保监局已快速批设4家冬奥银行网点，审核备案30项冬奥专属保险条款，北京银行业支持冬奥场馆及配套基础设施建设总体融资规模超过780亿元，已实际投放340.7亿元，各项融资余额242.11亿元。”北京银保监局党委书记、局长李明肖20日在银保监会举行的第279场银行业保险业例行新闻发布会上表示。

据李明肖介绍，其中，支持冬奥场馆建设和配套基础设施建设融资余额分别为29.63亿元、205.64亿元，支持冬奥冰雪产业项目融资余额6.84亿元。支持新建和改造的8个竞赛场馆、16个非竞赛场馆已全部交付冬奥组委，31项配套基础设施已全部投入使用。

“为传承冬奥精神，助力冰雪产业持续蓬勃发展。我们引导机构基于冰雪事业新业态、新场景发展需要积极创新产品服务，借‘冬’风推动‘冰雪+’产业经济持续蓬勃发展。”李明肖表示。

李明肖进一步解释说，一方面，北京银保监局发挥北京市贷款服务中心职能优势，实现冰雪产业链上下游小微企业金融服务、市政服务一站式办理，重点为冬奥场馆及配套基础设施赛后改造利用、冰雪运动生产消费、体育赛事、体育休闲等领域做好配套金融支持。

另一方面，依托北京“双创”优势，用好文化贷、创意贷等特色金融服务方案，深入挖掘科技金融服务潜力，推动“冰雪+”相关产业经济蓬勃发展。比如，支持冰雪运动与文化表演、体育用品及衍生品创意设计、会展广告影视等业态融合发展；支持“5G+8K+冰雪赛事转播”“大数据+冰雪运动分析”等新业态、新场景，带动冰雪产业数字化、智慧化发展。

中国银行党委副书记、副董事长、行长刘金在发布会上表示，从2017年开始，中国银行先后支持了国家速滑馆、首钢滑雪大跳台、延庆冬奥场馆、张家口崇礼古杨树场馆群等冬奥核心场馆建设项目，以及京张高铁、延崇高速等配套基础设施项目，核定授信总量480多亿元，累计投放了200多亿元。截至目前，为北京、河北、黑龙江、吉林、新疆等10余个省、市、自治区的冬奥冰雪项目提供授信支持，合计授信总量600多亿元，已累计投放贷款超过300亿元。

“新冠肺炎疫情影响了冰雪产业企业的发展，我们一方面通过降低利息、调整还本付息的期限、新增流动资金贷款等措施，为受到疫情影响的冰雪产业企业纾困解难。另一方面，通过各种金融工具组合，为冰雪产业提供丰富、灵活的投融资形式，支持企业的长期可持续发展。”刘金说。

值得一提的是，保险业也创新保险产品和服务，扩大保险覆盖面，助力冰雪产业高质量发展。

“冬奥会之后，围绕着大众冰雪运动的推广发展，我们也创新推出了一些保险服务。”中国人保党委副书记、副董事长、总裁王廷科在发布会上表示，今年以来，中国人保以北京2022冬奥会为契机，大力发展冰雪旅游保险，丰富冰雪旅游保险产品体系，打造事前预防、事中管理、事后补偿的全流程风险管理体系，构建了“保险+科技+服务”的冰雪旅游服务模式，保障政府、企业、人民群众人身和财产安全，推动冰雪旅游高质量发展。

同时，针对冰雪旅游运动场景，中国人保开发了“冰雪优游保”境内旅游保险、“冰雪好运保”北京冬奥专属个人旅游保险等与冰雪旅游运动相关的产品，并且提供优质的专属服务，为冰雪运动爱好者提供旅游生活全周期保障服务体验。

“2020年以来，北京地区4家财险公司共推出53个冰雪相关保险产品，累计提供风险保障3208.64亿元，涵盖场所公众责任保险、组织者责任保险、滑雪人员意外伤害保险、专业运动员意外伤害保险等10余个险种，为场所建设及运营、活动组织、设备制造以及冰雪运动参与者等各类群体提供全面风险保障。”李明肖表示，“后冬奥”时代，要着力引导更多普通冰雪爱好者参与到冰雪运动中来，引导金融大力支持冰雪产业发展。

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