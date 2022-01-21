据OPPO研究院消息，1月20日，OPPO研究院发布《零功耗通信》白皮书，基于当前尚未满足的物联网通信需求，对零功耗通信技术的技术定位与发展前景进行了详细阐释，并对其和未来通信网络的共存和融合给予了方向指引，旨在进一步推动零功耗通信技术的普及和落地。

OPPO首席5G科学家唐海表示：“从1G到4G，历经了模拟、数字、数据、宽带的四次技术变革，追求更高的传输数据率是移动通信技术‘不变’的主题。OPPO认为，在追求更高的传输数据率之外，下一代通信技术还应该侧重考量如何让更多的人享受到技术的便利，为社会创造积极的、更可持续发展的价值。零功耗通信技术可以帮助市面上的微型电子产品摆脱电池，极大地降低了终端的维护成本和污染危害，是OPPO在B5G/6G阶段关注的核心技术方案之一。”

OPPO相关负责人介绍，零功耗通信可以对环境中的射频能量加以收集和利用，为零功耗终端带来免电池、极小尺寸、超低功耗、极低成本等特性。不仅可以为智能仓储、智能物流、智慧农业等垂直领域降本增效，也将可穿戴设备、智能家居等前沿科技体验带到更多用户身边。不同于传统无源通信技术，零功耗终端可以从现有环境射频源发出的无线信号中采集射频能量，通过调制来波信号实现反向散射通信。因此，在设计零功耗通信网络时，不仅需要考虑非授权频段和授权频段，还需要研究其与4G/5G系统的共存。

根据不同部署场景和使用需求，白皮书为零功耗通信制定了基于蜂窝、基于侧行通信、和基于蜂窝与侧行通信混合的系统组合。其中，基于蜂窝的零功耗通信系统适用于环境严苛、数量巨大、维护成本高的工业物联网场景，减少人力和设备投入；终端之间的侧行通信则符合低成本短距离通信需求，在智能家居和可穿戴场景中，实现智能读取、环境监测、智能控制等功能；此外，两种系统也可以灵活变通，组合使用，为更多应用场景创造通信条件。

据介绍，目前，OPPO已经成功搭建零功耗通信系统，完成零功耗通信技术原理验证。在技术自研外，OPPO还作为主要标准推动者，牵头在国际标准组织3GPP提出零功耗通信的研究立项建议，并相继在FuTURE论坛，ICCC等学术会议阐述零功耗通信技术设想，为通信行业生态贡献力量。在2021年9月落幕的IMT-2030“6G愿景展望”研讨会上，OPPO发起并组织零功耗通信主题论坛，邀请校企组织共同探讨零功耗通信的应用场景、技术需求以及关键技术。

该负责人表示，OPPO认为，零功耗通信将与智能超表面、共生通信、非正交多址接入（NOMA）、人工智能等热点技术结合，发挥系统的全部潜力。未来，OPPO将推动零功耗通信技术在3-5年内落地，实现更智慧、便捷、绿色的通信体验，践行“科技为人、以善天下”的品牌信仰。

(责编：曹淼、李源)