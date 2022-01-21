原标题：擦亮国有金融政治底色 走好新时代的赶考之路

百年征程，波澜壮阔；百年党史，催人奋进。

在中国共产党百年华诞之际，以习近平同志为核心的党中央作出重大战略决策，在全党开展党史学习教育。

中央发出号召，建行迅即行动——

总行党委第一时间召开会议，传达学习习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，率先召开动员大会，各级党组织自觉扛起政治责任，广大干部员工积极投入，一场“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”的党内集中教育如火如荼开展——

从总行党委到基层党小组，从党委书记到普通党员，从退休老党员到团员青年、党外人士，35万建行人接受了一次全面深刻的政治教育、一次净化灵魂的思想淬炼、一次震撼心灵的精神洗礼。

学懂弄通，坚定理想信念

春寒料峭的北京，位于金融街的总行大楼内学习研讨气氛火热，总行以“全面学习党史，树立正确党史观”为主题，采取“辅导报告会+集体学习研讨”形式，举办集中（扩大）学习暨机关大讲堂专题辅导报告会，这是总行党委中心组围绕党史学习教育开展的首次集体学习研讨，也是总行“机关大讲堂”专题系列讲座的第一讲。总行党委强调，领导干部要带头全面、系统、深入学习党史，总行机关是践行“两个维护”的第一方阵，要带头学习，带头实践，带头解决问题，强化督促指导，高标准高质量推动各项任务落地，切实把学习教育成效转化为强大的工作动力和创新发展成果。

“要坚持用大历史观来看待‘三农’问题，善于借助金融科技的‘翅膀’，让成熟的金融产品无远弗届，精准投放到农民身边，不断提升金融资源布放能力，在服务乡村振兴中展现更大作为！”党委书记、董事长田国立在全行脱贫攻坚总结表彰大会暨乡村振兴工作（视频）会议上作党史学习教育专题党课辅导，围绕习近平新时代中国特色社会主义思想，聚焦金融助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，进行系统宣讲，要求全行上下在学懂弄通上下功夫，做党的创新理论的坚定信仰者和忠实实践者。总行党委成员带头到总行机关党支部宣讲，并在赴各地基层调研期间广泛开展宣讲。

在新中国大规模经济建设中应运而生、天然拥有听党指挥金融报国红色基因的建设银行，带着信仰、感情和责任，开始了一次全行理论大学习、观念大更新、行动大实践。

各级领导班子带头领学促学，用好配备的4本指定学习教材，引导全行员工勤读原著、多学原文、深悟原理，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作。

“‘四个自信’是指牢固树立中国特色社会主义哪四个方面？”“思想建设的首要任务是什么？”……海南省分行通过“学测云课堂”组织“学百年党史，聚奋斗力量”党史知识竞赛，选出10名“党史知识达人”和8支决赛队伍现场角逐，提高了干部员工的思想理论水平；

苏州市分行举办“学党史铭初心·新征程再出发”主题党日活动，12支队伍进行红色排位赛，通过“党建拼图”“光辉历程”“重走长征路”等竞技互动，检验政治理论学习成效。

全行上下把学习贯彻党的创新理论同学习马克思主义基本原理贯通起来，同学习党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、建设银行发展史结合起来，在学懂弄通做实、学深悟透践行、消化深化转化上下功夫，进一步加深对共产党执政规律、社会主义建设规律、人类社会发展规律的认识，进一步增强对马克思主义和共产主义的信仰、中国特色社会主义的信念、实现中华民族伟大复兴的中国梦的信心，切实把党的理论学习的丰硕成果转化为干事创业的实际成效。

总行成立8个专家宣讲组，深入到21家一级机构进行专题宣讲及微党课讲授，送学习到基层一线；各级机关大讲堂陆续开课，党组织书记走上讲台，“永远跟党走”群众性主题宣传教育活动在全行兴起；

北京市分行发动青年员工组建宣讲团，在办公楼里搭建起图文并茂的党史学习教育长廊，成为深受员工欢迎的党史学习教育“打卡地”；

建银咨询举行3次党史学习教育专题读书班，围绕《共产党简史》中的重要章节进行学习交流研讨；

厦门市分行与人民银行厦门市中心支行、厦门经济特区金融学会共同开展专题联学共建活动，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神；

总行党校开发党史学习系列专题网络课程，其中《“我们不会忘记”——党史故事系列节目（第一季）》累计播放近30万次，《中国共产党章程》系列公开课累计浏览量逾16万次；研修中心组织“新阶段 新理念 新格局 分行行长论新金融实践”系列学习研讨活动，引发了一场全行对新金融行动推动高质量发展的大思考、大讨论，党委书记、董事长田国立对多场学习活动进行深入点评，指出全行要认真贯彻落实习近平总书记“七一”重要讲话精神和十九届六中全会精神，将新金融势能转化为可持续发展的强劲动力；

基层员工广泛开展“建行员工述党史 百城追寻百年路”活动，青年员工开展“领读经典 致敬百年”活动，党外人士参与“同心向党同舟共济 建言献策建功立业”活动，共同表达听党话、跟党走的坚定决心和推进新金融实践、构建新发展格局的决心。

党史学习教育期间，总行党委会全年传达学习中央精神26次。各一级机构党委成员已宣讲1517次，组织行外专家宣讲322次、骨干下基层宣讲3296次，二级机构党委成员已宣讲9997次，组织行外专家宣讲1212次、骨干下基层宣讲7303次，全行上下自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，确保建设银行改革发展正确方向。

永葆初心，赓续红色血脉

入党誓词，见证初心。

“我志愿加入中国共产党，拥护党的纲领……”在建设银行庆祝中国共产党成立100周年暨“两优一先”表彰（视频）大会会场，党委书记、董事长田国立带领总行党委成员及全场党员面对鲜红的党旗庄严宣誓，重温入党誓词。

从沂蒙老区到深圳特区，从遵义会址到延安圣地，从井冈山到雨花台，全行广大党员干部，面向党旗发出铮铮誓言。

红色资源是我们党艰辛而辉煌奋斗历史的见证，是最宝贵的精神财富，各级党组织深挖各地红色资源，组织党员干部瞻仰参观革命遗址遗迹、革命博物馆、纪念馆等，探寻共产党人精神谱系，通过与共建单位深入开展联学共建，推进党史学习教育走深走实。

“这是张富清任三胡区副区长时，在极端困难情况下主导修建的狮子桥水电站……”湖北省分行在恩施来凤打造张富清精神宣传教育中心，举办“踏寻老英雄足迹，传承张富清精神”党性教育系列培训班，已接待近260个单位及党组织、近3000名党员参观学习及党建联学，累计举办党性教育培训班11期，683人次参加，成为新时代建行特色的红色文化教育基地；

“再唱山歌给党听，我把歌儿献给你，五十六个民族唱同一首歌……”西藏自治区日喀则市分行组织拍摄的《再唱山歌给党听》短视频，深情再现了西藏人民在党领导下翻身得解放、建设社会主义的光辉历程；

在云南省昭通市分行，“建行员工述党史，扎西追寻百年路”主题讲述大赛火热开展，16位参赛选手从扎西会议重要人物、重要事件到“一床棉被的故事”，娓娓讲述了“扎西会议”故事；

上海浦东分行员工代表换上民国年代学生服装，乘上“时光机”，穿梭在上世纪二十年代的大沽路、渔阳里、四行仓库，身临其境感受革命先辈为了理想信念，抛头颅、洒热血的革命大无畏精神，感受体会党的初心和使命；

陕西省分行依托特有的红色资源，走进延安、照金、富平、航天城等红色革命教育基地，下沉田间地头、社区、企业300余次，现场激活红色基因；

总行机关举办的“寻找金融街的红色记忆”图片展，再现金融街上浩浩荡荡的红色激流；

总行招募7名离退休志愿者和16名青年员工志愿者开展“我看建党百年新成就”上门访谈活动，广大离退休老同志发挥独特政治优势，打造薪火相传的“夕阳红课堂”，以耳闻目见、亲身经历讲党史颂党恩；

广东省分行组织“智造之光、燃动南粤、献礼百年”活动，与1000家“智造之光”先进制造业目标客户开展结对共建，推进当地特色产业集群和先进制造业发展；

湖南省分行在“半条被子”故事发生地沙洲村现场解答村支两委关注难题，“乡村积分系统”与“文明贷”实现对接，落地全县一村一户服务方案；

贵州省分行邀请专家带领党员干部通过模拟“红军长征路”沙盘演练，打造移动“党史学习加油站”；

建信人寿组织“寻红色足迹，建时代新功”摄影作品征集评选活动，征集摄影作品500余张；

……

各级党组织深入挖掘党史人物的家庭故事、红色家书、家教家风，传承、宣传、弘扬红色家风，厚植家国情怀。

“我，是裴菊馨，1949年6月入党，参加过土改、新中国厂矿基建……”“我是卢玉春，1950年10月入党，先后参加解放战争和抗美援朝战争……”甘肃省分行在“党史人物并不遥远”活动中，从退休老员工中挖掘出身边的党史人物；

“我的爷爷张墨林于1943年加入八路军第120师，亲历南泥湾大生产运动……看着眼前的爷爷，我觉得真正的八路军就该是他这样。”在“今日建行”微信公众号开设的“身边的党史人物”专栏中，陕西延安分行张楠楠等员工深情讲述了自己在红色家风感召下接续奋斗的故事；

山东省分行围绕北海银行建行人、员工讲述红色家史等，挖掘红色金融史；

湖南省张家界分行行长缪尔宁撰写一万二千字长文《回忆我的奶奶，我党第一位女共产党员缪伯英》，追忆革命先驱们的伟大建党精神。

学习楷模，传承伟大精神

“建行人永远听党的话，永远跟党走！”在建党100周年之际，张富清老英雄再次寄语全行员工。

“‘英雄是咱建行人’响起时，全场掌声雷动，建行人感到无比自豪！”在音乐会版歌剧《张富清》北京首演现场，北京市分行青年党员罗洁霞激动地说。该剧由建设银行与中国歌剧舞剧院合作出品，入选建党百年重点扶持作品，在北京、山东、湖北等地开展巡演引起强烈反响。

各级党组织积极推动学习张富清精神常态化，全行已有2.1万多个张富清金融服务队、党员突击队和8600多条“张富清服务热线”，其中远程智能银行中心7条“张富清服务热线”、8个“张富清突击队”、104个“张富清服务示范岗”，始终奋战在解决客户疑难问题的前线。

“我一直坚持不变的，就是听党话、感党恩，跟党走！”在建设银行庆祝中国共产党成立100周年暨“两优一先”表彰大会上，老党员代表刘国文、刘连营激动地从党委书记、董事长田国立手中接过“光荣在党50年”纪念章；“党的领导好，没有共产党就没有新中国，就没有今天的幸福生活！”七一前夕，安徽省池州分行党委书记一行特地驱车50公里来到青阳支行94岁退休老党员胡建中家中，为胡老佩戴上“光荣在党50年”纪念章。

各级党组织把学习传承伟大建党精神与向建设银行各个历史时期的先进模范学习结合起来，“学劳模建功新金融·展风采庆建党百年”主题活动在全行兴起。在身边模范人物的感召下，广大干部员工争做忠诚于党的建行人，涌现出大批先进典型——

河北省分行崔献民同志将生命永远定格在助力乡村振兴的征程上，成为新时代先锋楷模和全行广大党员干部员工学习的模范榜样；

新疆区分行“向党工作站”20年来把李向党一个人的先进变成了一群人、几代人的先进，一批批“向党标兵”和“向党工作站”的争创先锋迅速成长并不断涌现，全行先后有500多名员工荣获“向党标兵”称号，还涌现了“朱超工作室”等一批服务品牌；

北京市分行“刘艳快线”多年来不断摸索创新，为客户提供第一时间、第一速度、第一质量的“快线”服务，率先探索与医院合作研发银医“一卡通”，已累计提供335万笔服务，并依托微信公众号创新研发“快诊通”，千方百计为百姓就诊“提速”；

“一个个鲜活的榜样，在平凡的岗位上，开拓不平凡的事业，他们始终不忘自己是光荣的共产党员！”作为党史学习教育的一项重要安排，2021年“最美建行人”评选宣传活动在全行火热开展。十大“最美建行人”脱颖而出——庞佳身、焦进、王瑾、陈焕焱、黄龙飞、席文涛巴、桑拉姆、杨明菊、湖南省分行“裕农通-金湘通”乡村金融团队、湖北省武汉市两级抗疫医疗物资保障管理系统项目团队，他们不仅是在火热的党史学习教育中涌现出来的先进典型，也是投身新金融实践行动的全行员工的优秀代表，激励着全行员工赓续红色血脉，汲取奋进力量，在新金融事业中不断建功立业。

真改实改，深刻剖析洗礼

“第一党支部专题组织生活会是一次高质量、高水平的组织生活会。但也存在批评方面不够尖锐、查摆问题不够深入具体，分析问题产生的问题不够深刻等问题。”2021年8月26日，中管金融企业党史学习教育第二指导组参加北京分行财务会计部第一党小组党史学习教育专题组织生活会，要求从群众的角度聚焦群众的难心事、烦心事上进行检视。

各级党组织通过集体学习、专题研讨、“三会一课”、主题党日等方式，组织广大党员认真研读党史学习教育指定学习教材，深学细悟习近平总书记“七一”重要讲话精神，联系个人思想和工作实际撰写检视材料；广泛运用个别谈话、集体座谈、上门走访等方式有组织地开展谈心谈话，把问题谈透、把思想谈通、把意见谈好，达到相互提醒、交流提高的效果，为开好专题组织生活会夯实思想基础。

各级党组织以党支部或党小组为单位，认真组织召开党史学习教育专题组织生活会。全行2.1万多个党支部、22余万名党员积极参与其中，处级以上党员领导干部均以普通党员身份参加所在党支部的专题组织生活会，23759场充满“党味”“辣味”“余味”的专题组织生活会开出高质量新气象好效果，《人民日报》重点报道了建设银行组织生活会“真改实改”有关情况。

各级党组织将整改成果作为检验党史学习教育专题组织生活会成效的重要标准。各级巡回指导组采取材料审核、列席指导、巡听旁听等多种方式加强督促指导，共列席专题组织生活会3400多次，防止走过场、出偏差。全行基层党支部共查摆问题5.6万多个，制定整改措施5.8万多条。党支部制定整改措施，党员作出整改承诺，所有待整改事项目标明确、措施明确、责任明确、期限明确，倒逼责任落实，确保整改到位。

目前，全行上下正聚焦“大力弘扬伟大建党精神，坚持和发展党的百年奋斗历史经验，坚定历史自信，践行时代使命，厚植为民情怀，勇于担当作为，团结带领人民群众走好新的赶考之路”主题，召开党史学习专题民主生活会，各级领导班子和党员领导干部逐一对照检查、查摆问题，深入进行党性分析，大家以刀刃向内的勇气、自我革命的精神，严肃坦诚开展相互批评，进一步统一思想、明确方向，凝聚起团结奋进的力量。

严督实导，确保贯彻落实

“要发挥国有大行‘以人民为中心’的责任担当，全力确保员工安全和经营安全，全力保障灾区基础金融服务畅通，全力支持复工复产、灾后重建！”总行党史学习教育第六巡回指导组在对河南省分行巡回指导中，对防汛救灾工作提出指导建议；

“组织网点未持基金证员工参加基金从业考试属于常规工作，不能列入办实事项目！”贵州省分行党史学习教育第五巡回指导组到辖内朝阳支行巡回指导，指出办实事要坚持问题导向，切实抓住员工所需和所盼。

山西省分行５个巡回指导组于9月、10月和11月开展3轮“回头看”，将中央指导组及总行要求细化为4个方面23个问题，对照清单严肃自查，对发现的193个问题已全部整改。

为把中央的精神领会好、传达好、贯彻好，各级机构派出巡回指导组，传导宣讲中央精神、总行部署，听取基层一线声音，对发现的问题及时约谈提醒，督导党史学习教育方案推进，及时传达贯彻“七一”重要讲话精神、十九届六中全会精神、指导“我为群众办实事”落地……确保党中央决策部署在建设银行不折不扣地贯彻落实。

党史学习教育期间，总行党委成立10个巡回指导组，对一级机构开展巡回指导，累计开展现场督导67次、线上督导24次，实现对一级机构100%全覆盖指导。各一级分行、子公司、信用卡中心、远程智能银行中心、研修中心以及总行机关党委共组建241个巡回指导组，完成现场督导1800余次、线上督导500余次，将党史学习教育开展情况列入全行巡视巡察重点，督促被巡视党组织扎实组织开展党史学习教育。

人民至上，践行为民宗旨

“继续为实现人民对美好生活的向往不懈努力，努力为党和人民争取更大光荣。”2021年7月1日，习近平总书记向全体中国共产党员发出的号召犹然在耳，久久不能忘却。

民之所需，就是金融服务存在的地方。

广大干部员工牢记“人民金融、服务人民”的初心使命，在党史学习教育开展以来汇聚起办实事的强大动力，积极投身金融为民的新金融实践。

一个个具体问题，一条条务实举措，一项项实践成果，建设银行的办实事实践活动，让人民群众切实感受到了党史学习教育带来的新变化和新气象。

“再也不用搬来搬去，终于在深圳安下家啦！”深圳市分行住房租赁新生态模式打造的保障类租赁住房样板小区，帮助排了5年队的王女士在深圳安了家，建设银行在全国各地推出的多项举措和多个项目案例入选住建部公布的《发展保障性租赁住房可复制可推广经验清单》；

“这笔钱对于我们合作社来讲，就是‘雪中送炭’，解决了燃眉之急！”央视新闻《老姜的新“农具”》中，云南红河州前进村党总支书记姜森耀生动讲述了通过云南省分行一部手机“云企贷”线上申请贷款、解决大米加工厂资金难题的故事，这是央视《奋斗百年路 启航新征程·今日中国》庆祝建党百年特别栏目组深入云南蒙自，亲历并拍摄记录下建设银行为群众办实事的真实一幕。

“每个服务细节都让我们增强了获得感幸福感安全感，让我们时刻觉得被社会关注、关心！”自称北京安华支行“铁杆粉丝”、年近八旬的蒋文贞满意地说。建设银行从线上线下多方面加强网点适老化改造，全行已有5家分行25个网点通过国家金融科技认证中心标准认证，北京市分行6家网点率先成为全国首批“适老服务示范网点”。

“劳动者港湾”已累计服务约1.85亿人次，央视《焦点访谈》栏目历时近半年在北京、陕西等地深度采访，《你守护城市 我守护你》专题节目温情讲述“劳动者港湾”开放资源服务群众的务实举措。

1.4万余个网点成为“百姓身边的政务大厅”，可办、可查、可预约政务事项超5700项，打通银行政务服务“最后一公里”；西南五省“跨省通办”上线，“渝快办”平台在国务院第八次大督查发现的典型经验做法中得到点名表扬；河北省分行推出“冀时办”，实现了“数据多跑路，群众少跑腿”。

“建行只上门一次，贷款就办下来了。没想到还能上新闻联播！”刚刚获得湖南省分行首笔“技术流”评价信用贷款的湖南铭煌科技发展有限公司又收获惊喜，其创始人蔡炳煌在中央电视台《新闻联播》中，讲述了湖南省分行为解决科技型小微企业融资困难所做的创新服务。

“截至2021年12月末，建设银行已为国家级高新技术企业发放贷款超过8300亿元，有贷户超过4万户；支持工信部专精特新‘小巨人’企业864户，贷款余额261.94亿元。”在学党史、办实事的银行业保险业例行新闻发布会上，党委副书记、行长王江围绕媒体记者和社会大众关注的问题，详细解答了建行构建“科技企业创新能力评价体系”创新服务“专精特新”企业的办实事情况。

自主开发的“反钓鱼监测系统和方法”累计拦截欺诈风险事件50余万件，避免客户资金损失超20亿元，提供风险警示和教育4亿人次，国家反诈中心给予高度评价。

建信金科公司创新开设龙信“啄木鸟”论坛，坚持“允许匿名、不查IP、不删帖”原则，累计接收“我为群众办实事”问题或建议114项，妥善解决109项。

……

从住房租赁到安居生态，从智慧政务到数字中国，从脱贫攻坚到乡村振兴，从“两新一重”到“专精特新”，从绿色金融到零碳社会，从劳动者港湾到创业者港湾，从京津冀到长三角，从菜篮子到米袋子，从把“普”做大把“惠”做实到“不看砖头看专利”，建设银行实践活动处处体现出心怀“国之大者”的责任担当——

在辽宁，沈阳皇姑辽中近海支行建立“第一书记之家”，满足网点周边各类人群不同需求，拓展延伸金融服务内涵；

在黑龙江，推出“生产托管”支农模式，成功入选农业农村部全国农业社会化服务典型；

在浙江，以整村、整乡、整镇合作模式推广“共富贷”，发放金额超过100亿元，把助力共同富裕作为新金融行动的新主场；

在贵州，推出“龙头企业+金融+合作社+农户”模式，助力猕猴桃产业发展，被中央电视台报道；

在江苏，与省农业农村厅合作开发“农机云贷”，运用“农业大数据+金融科技”，为新型农业经营主体提供全流程线上自助信贷服务；

在江西，推出“赣南脐橙贷”线上全流程贷款产品，有效解决当地脐橙农户融资问题；

先后出台《中国建设银行新金融支持巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴行动方案》、《中国建设银行服务国家乡村振兴重点帮扶县金融服务方案》，为乡村客群提供触手可及金融服务，将金融活水精准滴灌到田间地头；

在农业农村部开展的“新型农业经营主题信贷直通车”办实事实践活动中，建设银行授信达27.59亿元，在国有大型银行中排名第一；

“金智惠民”工程累计开展系列培训5万余期，在乡村县域共建“裕农学堂”2531家，惠及群众450万人次；

安康定点帮扶工作组探索东西部协作新模式，一区三县的特色农副产品成功参展上海进博会；

……

党史学习教育以来，总行党委带头、各级领导班子深入基层广泛调研，在服务国家战略、解决社会痛点、满足客户和员工需求办实事等方面列出“我为群众办实事”项目清单，以实干担当体现学习成效。截至目前，总行党委所列50项235条办实事具体措施已全部完成，完成率达100%，各一级机构和二级机构累计完成办实事项目24994项。人民群众的获得感幸福感安全感不断增强，切实感受到了来自建设银行温暖和体贴。

以史为鉴，开创未来，埋头苦干，勇毅前行。建设银行将持续推动党史学习教育常态化长效化，切实把党史学习教育成果转化为奋进新征程、建功新时代的内生动力，在实现第二个百年奋斗目标新的赶考路上，踔厉奋发、善建躬行，以新金融行动助推经济社会高质量发展，以饱满的精气神和优异成绩向党的二十大庄严献礼。

(责编：李源、曹淼)