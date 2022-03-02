组图：美翻了！ 敦煌铁路在雪后的沙漠中蜿蜒盘旋

敦煌铁路在沙漠戈壁中蜿蜒盘旋。中国铁路兰州局供图。

人民网北京3月2日电 （记者乔雪峰）近期受冷空气影响，甘肃河西地区迎来大范围降雪天气，沙漠戈壁被皑皑白雪覆盖，如同一幅清秀淡雅的水墨画。敦煌铁路穿越其中不断延伸，就像是一条蜿蜒盘旋的钢铁巨龙。

据了解，被誉为“大漠新丝路”的敦煌铁路，位于甘肃省酒泉市和青海省海西蒙古族藏族自治州境内，北起兰新铁路柳沟站，经敦煌、阿克塞、肃北等站，穿越祁连山脉进入青海省，沿马海、大柴旦引入青藏铁路西格段饮马峡站，线路全长671公里。

中国铁路兰州局集团有限公司相关负责人告诉记者，敦煌铁路主要承担敦煌至格尔木间的货物运输，定期开行货物列车，运输水泥、石油、钢材、煤炭及各类矿物原料等物资。

库姆塔格沙漠位于甘肃西部和新疆东南部交界处，沙漠面积约2.2万平方公里，全长10.9公里的沙山沟特大桥，位于库姆塔格沙漠内，是我国唯一一座穿越活动性沙漠的特长桥梁。

“除了繁忙的货物列车，每逢星期五，一趟往返于敦煌与苏干湖的57062/57061次通勤列车，也要穿越库姆塔格沙漠。”该负责人表示，这趟“迷你”列车只有一节车厢，途经11座车站，时速不快，252公里路程要跑近4个小时，沿线铁路站区职工的通勤、食物供给等都依赖于它。

该负责人指出，作为青藏铁路与兰新铁路两大铁路干线的重要串联线，敦煌铁路将兰青、兰新、青藏铁路串联成我国西北地区的首条环形闭合铁路网络，为加快柴达木盆地资源开发，带动西部地区旅游业发展，助推民族地区经济社会发展插上腾飞的翅膀。

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