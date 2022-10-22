人民网记者 钟巧花

党的二十大报告提出，深入实施区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略、新型城镇化战略，优化重大生产力布局，构建优势互补、高质量发展的区域经济布局和国土空间体系。这让正在北京参会的党的二十大代表、福建省龙岩市委书记余红胜感到非常振奋。

今年3月，国务院正式批复同意建设包括龙岩、三明在内的闽西革命老区高质量发展示范区，这为龙岩发展带来了重大历史机遇。龙岩将如何把握高质量发展示范区建设的战略机遇，融入区域协调发展大局，加快老区苏区振兴发展？围绕这一话题，党的二十大代表、福建省龙岩市委书记余红胜接受人民网采访表示，要打好革命老区牌、绿色生态牌、特色产业牌、对外开放牌、大爱龙岩牌“五张牌”，全力以赴推进闽西革命老区高质量发展示范区建设。

“五张牌”怎么打？对此，余红胜进行了详细阐述。

一是打好革命老区牌。龙岩是全国著名革命老区、原中央苏区核心区，红色是最鲜明的底色。“我们将加强红色资源保护利用，传承好‘听党话、感党恩、跟党走’的红色基因，弘扬‘闹革命走前头、搞生产争上游’的优良传统，抢抓中央支持革命老区振兴发展的重大机遇，全力推动各项政策措施落地落实，推动示范区建设取得良好成效，努力在生态文明建设、推进经济高质量发展、健全城乡融合发展机制、扩大双向开放、公共服务共建共享、精神文明建设等六个方面在革命老区中当引领作示范。”余红胜说。

二是打好绿色生态牌。余红胜指出，生态是龙岩的重要优势和品牌。“我们将坚持绿水青山就是金山银山的理念，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战，拓展提升水土流失治理‘长汀经验’，全面深化集体林权制度改革，打造国家生态文明建设示范市，让生态美和百姓富同频共振。”

三是打好特色产业牌。党的二十大报告提出，坚持把发展经济的着力点放在实体经济上。在余红胜看来，老区发展的根本要靠“自身骨头长肉”，要突出发展实体经济。龙岩将坚定不移大抓招商、大抓产业、大抓项目，突出抓好有色金属、机械装备两大主导产业和新材料、新能源、电子信息、节能环保等四个战略性新兴产业，积极推动烟草、建材、纺织等传统产业转型升级，同时抓好特色现代农业、文旅康养等特色产业发展，加快构建现代化产业体系。

四是打好对外开放牌。余红胜认为，推动高水平对外开放是构建新发展格局的应有之义。他说：“我们将积极站位全国全省大格局谋划龙岩发展，跳出龙岩发展龙岩，积极服务和融入新发展格局，着力打造国内国际双循环重要节点城市，全力推动与粤港澳大湾区共建产业合作试验区，与广州开展对口合作，深化新时代山海协作，主动融入闽西南协同发展区，以对外开放新格局为示范区建设增添新动能。”

五是打好大爱龙岩牌。“我们将坚持以人民为中心的思想，重点打造‘大爱龙岩’新时代精神文明品牌，巩固提升全国文明城市创建成果。”余红胜介绍，具体举措包含扎实办好各项民生实事，突出抓好教育、医疗品质提升，更加关心关爱“一老一小、一病一残、一弱一困”等社会弱势群体和困难群众，让老区人民过上更加幸福美好的生活。

“推进闽西革命老区高质量发展示范区建设，关键在党。”余红胜还说，龙岩将坚定不移全面从严治党，以高质量党建引领高质量发展。树立“实干实效、奖惩分明”的用人导向，进一步深化一线考核，设立重点项目攻坚特别贡献奖、招商引资特别贡献奖，进一步提振干部干事创业精气神。坚持严管厚爱相结合、激励约束并重，推进政治监督、下沉监督、日常监督具体化常态化，坚持“三个区分开来”，旗帜鲜明为敢于担当的干部担当，为敢于负责的干部负责，让干部放开手脚干事创业，为建设新龙岩团结奋斗，确保党的二十大精神在龙岩落地生根、开花结果。

(责编：崔元苑、吕骞)

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