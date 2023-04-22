原标题：我国拟立法规定：对青藏高原重要雪山冰川实施封禁保护

全国人大常委会法工委21日举行记者会，发言人臧铁伟介绍说，青藏高原生态保护法草案三审稿拟规定，对青藏高原重要雪山冰川实施封禁保护。

他说，三审稿突出雪山冰川冻土等的特殊性保护要求，拟从以下几方面作出针对性规定：

一是，要求建立健全青藏高原雪山冰川冻土保护制度，加强对雪山冰川冻土的监测预警和系统保护。

二是，要求青藏高原省级人民政府将大型冰帽冰川、小规模冰川群等划入生态保护红线，对重要雪山冰川实施封禁保护，采取有效措施，严格控制人为扰动。

三是，要求青藏高原省级人民政府划定冻土区保护范围，加强对多年冻土区和中深季节冻土区的保护；严格控制多年冻土区资源开发，严格审批多年冻土区城镇规划和交通、管线、输变电等重大工程项目。

四是，要求开展雪山冰川冻土与周边生态系统的协同保护，维持有利于雪山冰川冻土保护的自然生态环境。

五是，要求开展雪山冰川冻土消融退化对区域生态系统影响的监测与风险评估。

六是，要求加强对雪崩、冰崩、冰湖溃决、冻土消融等自然灾害的调查评价和监测预警。(记者 梁晓辉)

(责编：鲁婧、李楠桦)

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