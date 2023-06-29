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市场监管总局展示“长江禁捕 打非断链”专项行动成果

2023年06月29日09:29 | 来源：人民网
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人民网北京6月29日电 （记者杨曦）据市场监管总局消息，“长江禁捕 打非断链”专项行动成果展于6月27日在中国检验检疫科学研究院启动。

据介绍，本次成果展旨在系统总结全国市场监管部门“长江禁捕 打非断链”专项行动三年开展情况，充分展示工作成绩，巩固提升专项行动成果，营造全社会保护长江流域生态环境的良好氛围。

据了解，此次成果展由市场监管总局执法稽查局主办，中国检验检疫科学研究院承办。通过25块展板、61分钟宣传片、长江干流流域地形图沙盘以及34个长江水生生物标本，全面、直观地展示了三年工作成效。沙盘与标本将在中国检验检疫科学研究院“全国中小学生研学教育基地”长期展示，持续发挥科普功能，增强青少年水生生物多样性保护意识，营造共护母亲河氛围。

(责编：杨曦、高雷)
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