原标题：三大方面十项举措，“金玉联盟”助力三个“一号工程”出实招

玉皇山南，再续“金玉良缘”。6月28日，山南金融服务中心成立暨金玉联盟2023年第一次会议在杭州玉皇山南基金小镇召开。

杭州市上城区委、区政府、区政协领导及区委办、区府办、区政协办、区财政局、区金融办、玉皇山南基金小镇管委会等相关部门负责人，与金玉联盟成员单位、浙商总会金融服务委员会、浙江省长三角资本研究院等单位代表、行业大咖齐聚一堂、共谋发展，现场还发布了《金玉联盟助力三个“一号工程”倡议书》，提出三大方面的十项举措，以金融服务模式创新之力赋能钱塘江金融港湾建设，助力浙江“两个先行”和三个“一号工程”建设。

共创共建山南金融服务中心

服务杭州建设现代金融创新高地

在多方推动下，位于杭州玉皇山南基金小镇的山南金融服务中心正式成立。这是助力打造玉皇山南“世界级基金小镇”，推动钱塘江金融港湾建设和助力浙江经济高质量发展的又一重要举措。

浙商总会金融服务委员会主任、浙商银行党委书记陆建强表示，钱塘江金融港湾是浙江金融最大的物理集聚地和浙江金融引领发展的重要阵地。杭州市上城区拥有钱塘江金融港湾最核心的板块，将各家金融机构集聚在钱江新城，与国内最富盛名的私募基金小镇连成一体，继续高举钱塘江金融港湾建设发展旗帜，彰显了高站位大情怀敢担当，需要各家金融机构义无反顾地支持推进，合力架起招商引资的“鹊桥”，引导更多金融产业项目向核心区集聚，推动核心区发展能级提升。

据介绍，山南金融服务中心由杭州市玉皇山南基金小镇管理委员会与浙商总会金融服务委员会、浙商银行共创共建，三方将发挥各自优势，进一步深化合作层次，拓宽合作领域，通过政策引导、专业培训和金融支持，积极创新投融资机制，优化金融供给，推进优质金融资源集聚发展，促进金融赋能区域经济社会高质量发展。

活动现场，举行了三方共建签约仪式及山南金融服务中心成立揭牌仪式。浙商总会金融服务委员会、钱塘江金融港湾“金玉良缘”共创联盟、浙江省长三角资本研究院、浙商银行博士后科研工作站实践基地等挂牌入驻山南金融服务中心。

彰显金融机构责任担当

“金玉联盟”出实招助力三个“一号工程”建设

金融是现代经济的核心，保持经济平稳健康发展，一定要把金融搞好。在中国式现代化高质量发展的新时代，需要中国式现代金融来保障；谱写中国式现代化浙江篇章的新征程，同样需要浙江特色金融来服务。面对中国式现代化高质量发展的使命要求，以及数字化浪潮带来的金融变局，金融到底该如何助力浙江三个“一号工程”？

金玉联盟的成立即是创新实践之一。该联盟是由浙商银行联合钱塘江金融港湾核心区共12家机构共同发起，其目的是推动杭州金融城大型金融机构与玉皇山南基金小镇私募、资管机构的深度协同合作，以“融融协同”促进“产融结合”，探索金融助力三个“一号工程”的联盟模式。

陆建强在会上提出，应对金融发展变局，以强力推进三个“一号工程”加快高质量发展，需要浙江法人金融机构展现责任意识。尤其地方法人金融机构作为地方金融体系的重要组成部分，特别需要展现其责任意识，相互联手、共同配合，共同服务浙江省委省政府中心工作，助力浙江经济高质量发展。金玉联盟要在“深耕浙江、服务浙江”中实现联盟价值，推进区域金融改革发展，增强本土金融竞争力。

杭州市上城区委书记章燕表示，浙江把营商环境优化提升作为“一号改革工程”，融资畅通、构建数字化金融运行体系是重中之重。希望金玉联盟作为重要载体，能充分释放金融的潜能，助力上城区委区政府抢抓机遇，促进金融发展的新合作、拓展业务的新增量，做出共富的新贡献，为浙江经济发展带来强劲动力。同时，上城区委区政府也会为联盟成员单位当好“金牌店小二”、当好“贴心大管家”。

在当天召开的金玉联盟第一次会议上，推选陆建强为首任联盟主席，提名了秘书长、副秘书长。会上，发布了《金玉联盟助力三个“一号工程”倡议书》，提出三大方面的十项举措。一是倡议金玉联盟成员汇聚“数”“智”合力，助力数字经济创新提质“一号发展工程”。重点推动金融数据、产业数据、企业数据、公共数据集成共享，持续赋能我省数字经济变革重塑。二是探索“金融向善”，助力营商环境优化提升“一号改革工程”。推动金融机构从“以牌照为中心”向“以客户为中心”的服务转变，逐步打造金融机构与社会各相关方在内的利益共同体、责任共同体和命运共同体。三是链接全球浙商，助力“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”。通过举旗金融顾问，对接全国全球各地浙江商会，联动涉外金融机构、法律会计机构等，构建支持浙商企业海外发展的金融服务网络。

围绕金玉联盟下一阶段工作，浙商银行、浙江农商联合银行、财通证券、永安期货、浙商证券等联盟成员纷纷表示，将围绕浙江省委省政府中心工作，在助力实体经济发展、普惠金融支持中小微企业、与地方政府加强产业合作、数字金融创新、服务乡村振兴、服务共同富裕等发面，打好金融组合拳，以“金融向善”之担当推动经济社会发展。

陆建强表示，接下来，金玉联盟将进一步凝聚发展共识，汇聚多方元素，全力服务好浙江三个“一号工程”。在浙法人金融机构要树立主人翁意识，更好地服务党委政府中心工作和重大决策部署。要聚焦金融服务高质量发展，构建“融融协同”“产融结合”的运作机制，依托钱塘江金融港湾的区位优势和金玉联盟的聚能赋能作用，增强责任担当，打造金融助力三个“一号工程”的综合服务能力，形成联盟服务实体经济高质量发展、助力钱塘江金融港湾建设的“上城模式”“杭州方案”，助力浙江“两个先行”。

据悉，金玉联盟成员单位将常态化开展研讨交流合作等各类活动，提升影响力。通过每月一次的持续活动和交流，扩大钱塘江金融港湾、浙江金融在全国金融中的声音和影响力。“金玉联盟”成员单位员工之间也将加强互动合作和联谊交流，体现金融机构的人文关怀，构建和谐的金融环境。

(责编：曹淼、李源)

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