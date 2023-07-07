肖 伟

原标题：乘中欧班列赴海外市场 上市公司抢抓商机忙创收

近日，中国国家铁路集团有限公司及多地均交出2023年上半年中欧班列成绩单，开行趟次增长，“朋友圈”扩大，出口产品品种日趋丰富。《证券日报》记者了解到，上市公司搭乘中欧班列出海，发力海外市场，积极争取下半年创收创利。

7月6日，中国国家铁路集团有限公司发布数据显示，今年上半年，中欧班列各项主要指标持续增长，累计开行8641列，发送货物93.6万标箱，同比分别增长16%、30%。

多地亦交出上半年中欧班列成绩单。中国铁路上海局集团有限公司合肥货运中心发布消息，今年上半年，中欧班列(合肥)已发送411列，45420标准箱，比去年同期增长26.5%；回程班列抵达199列，24092标准箱。广州交投集团发布消息，今年上半年，从广州增城西站累计开行中欧班列183列，同比增长31.7%。中国铁路武汉局集团有限公司发布消息，今年上半年，中欧班列（武汉）共开行560列，已超过去年全年538列的开行量。中国铁路哈尔滨局集团有限公司发布消息，今年上半年，中欧班列东通道满洲里和绥芬河铁路口岸累计通行中欧班列2754列，运送货物29.3万标箱，同比分别增长6.5%、18.2%，均创历史新高。

今年以来，沈阳、重庆、长沙等地组织中欧班列专列，为三一重工出海创汇保驾护航。三一重工品宣办工作人员黄艳向记者表示：“今年以来，搭乘中欧班列前往中亚、东欧、北欧地区的整套装备和零部件有增无减，获得海外媒体高度评价，也带动了三一重工国际化战略朝前迈进。”

不仅是三一重工、以中联重科为代表的工程机械企业，还有光伏、新能源汽车、高端农机等领域企业，均高度重视中欧班列常态化、班次化开行带来的便利和商机。

中联农机联席总经理张翅向记者介绍：“在中非经贸博览会上，我们与非洲多国客商达成合作意向，将为其农业生产提供相关产品、服务和技术。此前，我们与欧洲多国农机企业签订战略合作协议，包括采埃孚、道依茨、博世力士乐、卡拉罗等全球顶级农机零部件供应商。通过中欧班列回程运来的高端农机零部件，不仅大大缩短我们的生产进度，更节约我们的运费开支。”

上市公司对中欧班列的高度重视和灵活运用，也使得各地加大了本地区中欧班列的基础设施建设。今年以来，就有湖北省联合发展投资集团有限公司、河南投资集团有限公司、重庆市合川城市建设投资（集团）有限公司等加快中欧班列的场站、线路、仓储、物流、电商、运力交易大厅等配套设施建设。

7月4日，重庆港发布收购报告称，重庆市国资委拟推动市属国有物流企业改革重组，打造一家大型综合性现代物流集团，加快落实西部陆海新通道建设的战略部署，为此重庆市国资委将所持的重庆港控股股东港务物流集团98.27%股权无偿划转给重庆物流集团。待上述无偿划转事宜完成后，重庆物流集团将立足自身优势，促进重庆港更好发挥水铁联动效应，为中欧班列西进通道再添助力。

(责编：杨曦、吕骞)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经