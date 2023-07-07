人民网北京7月7日电 （记者杨虞波罗）据中央气象台消息，7日至10日，江淮、江汉东部和南部、江南北部、重庆、贵州中北部、内蒙古东部、东北地区中南部及西藏东南部等地有中到大雨，江苏、安徽、湖北、辽宁等地的部分地区有暴雨，局地有大暴雨；上述部分地区伴有短时强降水、雷暴大风或冰雹等强对流天气。

预计，7月7日08时至8日08时，内蒙古东南部、辽宁中西部、吉林西部、河北东北部、安徽中南部、江苏南部、上海北部、湖北东部和西南部、湖南西北部、四川南部、重庆南部、贵州东北部等地的部分地区有大到暴雨，其中，江苏南部、湖北东部、内蒙古东南部、辽宁西北部等地局地有大暴雨（100-180毫米）。上述部分地区伴有短时强降水（最大小时降雨量30-50毫米，局地可超过70毫米）。内蒙古东南部、黑龙江南部、吉林中西部、辽宁中西部、河北东北部、北京东北部、天津中东部、安徽中南部、江苏中南部、湖北东部等地的部分地区将有8-10级雷暴大风或冰雹天气，局地风力可达11-12级，辽宁中西部局地冰雹直径可达2厘米，并可能有龙卷。

11-14日，四川盆地、西北地区东部、华北、东北地区、黄淮、江汉西部等地有中到大雨，部分地区有暴雨，局地大暴雨。

7日至10日，河北大部、北京、天津、山东北部、河南中北部等地有持续性高温天气，部分地区日最高气温可达37-39℃，河北中南部、河南北部等地部分地区超过40℃。另外，未来一周，江南和华南等地的部分地区有35℃以上的高温天气，其中，湖南、江西、浙江、福建等地的部分地区可达37-39℃。

预计7月7日白天，华北中东部、黄淮、汾渭平原、江南、华南、四川盆地中部及新疆南疆盆地、甘肃中西部、宁夏西部等地有35℃及以上高温天气，其中，河北大部、北京、天津、山东中北部、河南北部、江西中部、福建中北部、浙江东部和南部、陕西关中、南疆盆地东部等地部分地区最高气温37-39℃，河北中南部、河南西北部等地部分地区可达40℃或以上。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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